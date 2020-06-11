Суд постановил начать реализацию имущества владельца банкротящегося «Холидея»

Новости 23.06.2020 16:27 162

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру реализации имущества владельца банкротящегося «Холидея» Николая Скороходова до 23 декабря 2020 года. Об этом сообщает "Коммерсант".

Представители должника настаивали на реструктуризации долгов ритейлера с 47-процентным дисконтом. По их мнению, реструктуризация может оказаться выгодной самим кредиторам - им бы удалось вернуть более 52% своих денег, при том что реализация имущества позволит погасить около 0,5% кредиторской задолженности.

Однако, представители одного из крупнейших кредиторов "Холидея" - "Альфа-Банка" - полагают, что план реструктуризации экономически неисполним.

Кредиторская задолженность Николая Скороходова связана с договорами поручительства за компании группы «Холидей» и составляет около 15 млрд руб. Процедура реструктуризации долгов в отношении него введена в июне 2019 года по иску Альфа-банка. В «Холидее» в феврале было открыто конкурсное производство.

В начале 2018 года сеть управляла более 300 магазинами в Сибири. Основные кредиторы — Альфа-банк (2,8 млрд руб.), ООО «Грос-ритейл» — структура Сбербанка (6,8 млрд руб.), РСХБ (3,4 млрд руб.), Газпромбанк (1,5 млрд руб.).