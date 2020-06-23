Парк «Изумрудный» начали зачищать от посторонних объектов

Новости 23.06.2020 15:50 76

22 июня Фонд имущества Алтайского края подал в суд на ОАО «Парк культуры и отдыха «Октябрьский». О причинах и деталях иска «Политсибру» рассказал глава фонда – депутат АКЗС Владислав Вакаев.

«Хотим освободить участок от посторонних сооружений. Там расположен бассейн и аттракционы. Бассейн огорожен, к нему сейчас нет доступа. Мы недавно от клещей территорию парка протравили, но туда добраться не удалось. По плану реконструкции, вместо бассейна будет устроена зелёная поляна с геопластиком – здесь можно будет проводить мероприятия, заниматься спортом или просто отдыхать. А между бассейном и планетарием к осени надо уже высаживать деревья – будет такая зелёная кулиса», – рассказал глава алтайского Фонда имущества.

По его словам, этот иск не станет последним. Так, например, на территории «Изумрудного» расположен гараж-мастерская, в котором находится выход подземного электрического кабеля и распределительный щит. Он также принадлежит «частнику». В настоящее время гараж под замком и доступа к кабелю, который является одним из ключевых узлов инженерной инфраструктуры парка, нет.

Как рассказал Владислав Вакаев, по старым аттракционам лазают дети, рискуя травмироваться, также в парке есть фундамент сгоревшего кафе, который тоже надо демонтировать, и прочие посторонние объекты.

«Мы ранее уже направляли собственникам письменные претензии, но реакции не последовало. Поэтому, сейчас через суд добиваемся освобождения земли. Могли бы, конечно, просто бульдозер подогнать и снести всё, но предпочитаем пройти юридические процедуры, чтобы законность требований была подтверждена», – пояснил депутат.