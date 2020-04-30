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Давно пора. Белокуриха предлагает отменить курортный сбор на 2020 год

Новости
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Депутаты Белокурихи выступили с инициативой приостановить курортный сбор на текущий год и снизить его в следующие два года, а для жителей Алтайского края и вовсе отменить. Об этом сообщает пресс-служба парламента Алтайского края со ссылкой на председателя АКЗС Александра Романенко.

Представители города-курорта предлагают:

  • приостановить сбор с 1 июня по 31 декабря 2020 года,
  • установить сбор в 30 рублей в 2021-2022 годах (сейчас он составляет 50 рублей),
  • освободить от уплаты жителей Алтайского края.
Депутаты АКЗС разрешили турбизнесу Белокурихи не платить курортный сбор до конца 2020 года

Депутаты АКЗС разрешили турбизнесу Белокурихи не платить курортный сбор до конца 2020 года

Новости

Депутаты Белокурихи считают, что это поможет туристическому и курортному бизнесу быстрее восстановиться. До пандемии в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края собрали 55,7 млн рублей (как раз туда и идут все собранные средства). На благоустройство этой суммы городу пока хватит.

Краевой парламент идею поддерживает. За выступил и губернатор Виктор Томенко.

Голосование в АКЗС пройдет опросным методом и будет принято в ближайшие пару недель.

Напомним, в апреле депутаты парламента приостановили обязанность операторов курортного сбора перечислять собранные средства в бюджет края. Но собирать они были обязаны. Кстати, когда курортный сбор только вводили, фракция "Справедливая Россия" предлагала освободить от курортного сбора жителей региона. А уже с начала пандемии - отменить его хотя бы на 2020 год. 

Автор: Александра Черданцева

Фото: pixabay.com

#курортный сбор #белокуриха #курорты открылись
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