Депутаты Белокурихи выступили с инициативой приостановить курортный сбор на текущий год и снизить его в следующие два года, а для жителей Алтайского края и вовсе отменить. Об этом сообщает пресс-служба парламента Алтайского края со ссылкой на председателя АКЗС Александра Романенко.
Представители города-курорта предлагают:
Депутаты Белокурихи считают, что это поможет туристическому и курортному бизнесу быстрее восстановиться. До пандемии в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края собрали 55,7 млн рублей (как раз туда и идут все собранные средства). На благоустройство этой суммы городу пока хватит.
Краевой парламент идею поддерживает. За выступил и губернатор Виктор Томенко.
Голосование в АКЗС пройдет опросным методом и будет принято в ближайшие пару недель.
Напомним, в апреле депутаты парламента приостановили обязанность операторов курортного сбора перечислять собранные средства в бюджет края. Но собирать они были обязаны. Кстати, когда курортный сбор только вводили, фракция "Справедливая Россия" предлагала освободить от курортного сбора жителей региона. А уже с начала пандемии - отменить его хотя бы на 2020 год.