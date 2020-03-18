Арестованному вице-мэру Барнаула инкриминирован ещё один коррупционный эпизод

Новости 23.06.2020 14:49 201

Следствие выявило еще один эпизод коррупционной деятельности замглавы Барнаула Сергея Демина, он может быть связан с оплатой поездки чиновника с супругой в испанский город-курорт Пуэрто де Сантьяго. Об этом пишет «Толк».

По информации издания, бывший руководитель «Барнаулкапстроя» Александр Канаков за свой счёт мог оплатить путешествие Демина в испанский город-курорт Пуэрто де Сантьяго, включая авиабилеты, оформление Шенгенской визы и апартаменты. В настоящий момент ведутся активные следственные действия, поэтому подробная информация не разглашается.

Ранее Сергей Дёмин возглавлял «Барнаулкапстрой», по делу которого его задержали 16 марта. В настоящее время Канаков, и Демин фигурируют в ещё одном коррупционном деле.

По данным следствия, Канаков с июля по сентябрь 2019 года получил от директора одной из фирм денежное вознаграждение в размере, примерно, 3 млн рублей, за это приемка выполненных работ фирмой проводилась «беспрепятственно и надлежащим образом».

16 марта региональный следком сообщил о задержании Демина. По данным следствия, Дёмин был в сговоре с гендиректором «Барнаулкапстроя» и в том же году получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей. Деньги платились якобы за общее покровительство и лояльное отношение мэрии к фирме, возглавляемой бизнесменом.

Сейчас бывший гендиректор «Барнаулкапстроя» находится под домашним арестом, так как он признался в получении взятки. Сергей Демин вины не признает, 15 июня ему продлили срок заключения под стражей ещё на два месяца.