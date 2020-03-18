Арестованному вице-мэру Барнаула инкриминирован ещё один коррупционный эпизод

Следствие выявило еще один эпизод коррупционной деятельности замглавы Барнаула Сергея Демина, он может быть связан с оплатой поездки чиновника с супругой в испанский город-курорт Пуэрто де Сантьяго. Об этом пишет «Толк».
По информации издания, бывший руководитель «Барнаулкапстроя» Александр Канаков за свой счёт мог оплатить путешествие Демина в испанский город-курорт Пуэрто де Сантьяго, включая авиабилеты, оформление Шенгенской визы и апартаменты. В настоящий момент ведутся активные следственные действия, поэтому подробная информация не разглашается.
По данным следствия, Канаков с июля по сентябрь 2019 года получил от директора одной из фирм денежное вознаграждение в размере, примерно, 3 млн рублей, за это приемка выполненных работ фирмой проводилась «беспрепятственно и надлежащим образом».
16 марта региональный следком сообщил о задержании Демина. По данным следствия, Дёмин был в сговоре с гендиректором «Барнаулкапстроя» и в том же году получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей. Деньги платились якобы за общее покровительство и лояльное отношение мэрии к фирме, возглавляемой бизнесменом.
Сейчас бывший гендиректор «Барнаулкапстроя» находится под домашним арестом, так как он признался в получении взятки. Сергей Демин вины не признает, 15 июня ему продлили срок заключения под стражей ещё на два месяца.
18 марта Октябрьский районный суд города Барнаула заключил под стражу замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина