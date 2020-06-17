Большинство участков для голосования по Конституции в Барнауле «переедут» на улицу

Новости 23.06.2020 14:21 456

227 избирательных участка в Барнауле будут работать на улице в дни досрочного голосования по поправкам в Конституцию с 25 по 30 июня. Это следует из опубликованных списков адресов и графиков выездного голосования на сайте городской администрации

Решение вывести участки на улицу приняла избирательная комиссия города. Места для голосования организуют "на придомовых территориях, территориях общего пользования и в других местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования".

"Эта мера направлена на профилактику рисков, связанных с распространением COVID-19, и создание условий для безопасного участия граждан в общероссийском голосовании. Многие барнаульцы смогут проголосовать рядом со своим домом", - сказано на сайте мэрии.

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"Политсибру" подсчитал, что в Железнодорожном районе "выедут" 39 участков, в Ленинском - 50, Октябрьском - 32, Центральном - 23 участка. Самый крупный Индустриальный район организует 83 выездных участка. Всего в Барнауле 255 участков, то есть уличный формат опробуют почти все. Почти каждая комиссия будет работать в разные дни и в разное время по нескольким адресам. В общей сложности почти 900 точек.

Судя по выложенным документам, работать такие участки будут только 25-30 июня. Собственно в день голосования все комиссии будут по обычным адресам.

Ранее глава избирательной комиссии региона Ирина Акимова объяснила необходимость такого голосования эпидемиологической ситуацией и необходимостью создать безопасный процесс для голосования. Но точное количество участков по краю она пока не назвала.