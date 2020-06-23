Засуха на Алтае: 28 районов края предполагают критическое снижение ожидаемой урожайности

Новости 23.06.2020 13:55 436

Эта информация была озвучена в ходе оперативного видеосовещания аппарата Правительства Алтайского края 22 июня.

На прошлой неделе специалисты краевого минсельхоза посетили 22 района и оценили состояние сельхозпосевов.

По данным Минсельхоза, на 19 июня факт критического снижения видовой урожайности сельхозкультур на площади более 516 тысяч гектаров подтверждают 28 районов края. Всего от засухи (атмосферной и почвенной) пострадало около 3 млн га площадей. Наибольшие площади пострадали в Западной и Восточной Кулунде, Приалейской зоне, а также в центральной части края, сообщает официальный сайт правительства региона.

«Складывающаяся ситуация может серьезно повлиять на заготовку кормов. В связи с этим в первую очередь необходимо проработать возможности оказания поддержки животноводческим хозяйствам. Ситуация находится на постоянном контроле, совместно с районными органами управления АПК ведем еженедельный мониторинг. В данный момент мы рекомендуем районам, где нет полной гибели растений, вводить режим повышенной готовности», - прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства Александр Чеботаев.

Режим повышенной готовности уже ввели в Немецком национальном, Кулундинском, Хабарском и Угловском районах. По данным краевого МЧС, в связи с неблагоприятными агрометеоявлениями и засухой режим повышенной готовности введен в пяти муниципальных образованиях региона.