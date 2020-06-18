Как в Барнауле прошли учения энергетиков

Новости 23.06.2020 13:30 198

18-19 июня на базе топливного склада Барнаульской ТЭЦ-2 СГК провела комплексные командно-штабные учения с целью оценить готовность персонала станции и служб к локализации и ликвидации ЧС в случае аварии на резервуарах нефтепродуктов. В рамках учений был уточнен план действий, а также проверена готовность сил и средств, привлекаемых во время аварийных ситуаций.

СГК решила провести учения по ликвидации подобных ЧС на всех предприятиях после экологической катастрофы в Норильске. 29 мая там произошла авария на дизельном резервуаре ТЭЦ- 3, более 22 тысяч тонн топлива попало в реки и почву. Кроме того, такое же требование 3 июня выдвинула Правительственная комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Легенда и вводные

При растопке котлов на станциях используется мазут. Так, на Барнаульской ТЭЦ-2 на сегодняшний день сформирован запас мазута в размере 550 тонн. Согласно легенде учений, на резервуаре, в котором он хранится, произошёл разрыв.

«18 июня 2020 года в 10.00 от машиниста котельного цеха Барнаульской ТЭЦ-2 поступило сообщение о том, что произошел разрыв резервуара хранения мазута №1 и разлив 550 тонн топлива в пределах обваловки. Пострадавших нет» — гласила вводная, поступившая в оперативно-диспетчерскую службу станции.

Мазут представляет собой темную, вязкую жидкость, которую хранят при постоянной температуре 85-90 градусов Цельсия в специальных резервуарах, ограждённых земляной обваловкой высотой до 1,5 метров. Обваловка позволяет даже в случае нештатной ситуации сократить и предотвратить растекание топлива за пределы мазутохранилища.

Ликвидация условной аварии

Ликвидацию условного разлива топлива с помощью вакуумных насосов оперативно осуществила «Служба экологической безопасности», занимающаяся обслуживанием ТЭЦ в ЧС. При реальной аварии все собранное с почвы топливо помещается во временное подземное хранилище (приемную емкость) до прибытия железнодорожных цистерн, для последующей очистки.

По предварительным расчетам специалистов на полное устранение последствий аварии и предотвращения массового загрязнения почвы необходимо 12 часов.

В учениях приняли участие 35 человек, из них 29 человек – персонал ТЭЦ-2 и шесть – специалисты профессионального аварийно-спасательного формирования «Службы экологической безопасности». Также было задействовано две единицы спецтехники. Подобные учения запланированы этим летом и на других станциях СГК в городах присутствия.

Отмечается, что на резервуарах мазута №1 и №2 Барнаульской ТЭЦ-2 в 2019 году были полностью заменены дно, крыша и кровля, которые позволяют уверено эксплуатировать объекты до 2027 и 2023 года соответственно. По окончанию этих сроков будет проведена проверка баков надзорными органами и выписано предписание об их дальнейшей эксплуатации.