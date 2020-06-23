74 заболевших, трое умерших за сутки - как развивается эпидемия в Алтайском крае

Новости 23.06.2020 12:35 997

За минувшие сутки (22 июня) в Алтайском крае 74 человека заболело коронавирусом, выздоровело 112 пациентов, скончались - трое, передаёт краевой оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 3445 человек, в том числе, 356 ребенка до 17 лет включительно. 145 случая – завозные, в том числе, два – из-за рубежа. 2219 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 383 – у больных внебольничной пневмонией, 987 – у заболевших ОРВИ, в 2075 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 64, на аппарате ИВЛ- 20. Всего выздоровело – 2369 человек.

За прошедшие сутки выздоровело 112 человек (взрослые – 96, дети – 16), скончалось 3 человека. Один умер от COVID-19, двое – от иных причин. За весь период зарегистрирована смерть 58 человек, в том числе, 29 случаев от COVID-19, 26 случаев – от иных причин. 3 случая находятся на экспертизе.

Из числа заболевших 1804 человек – жители Барнаула, 1641 – жители других территорий Алтайского края.