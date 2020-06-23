За что кипрский оффшор требует с «Алтайвагона» сотни миллионов рублей?

Новости 23.06.2020 12:05 77

В середине июня зарегистрированная на Кипре компания «Rail 1520 ip ltd» подала к АО «Алтайвагон» иск на сумму 789,9 млн рублей за незаконное использование патентованной модели грузового железнодорожного полувагона.

По данным «Спарк-Интерфакс», оффшор владеет несколькими российскими предприятиями с похожими названиями. Все они ведут деятельность в области аренды и лизинга железнодорожного транспорта и оборудования. Управляет этими предприятиями НПК «Объединённая вагонная компания» (ОВК), большая часть капитала которой принадлежит Банку России.

Автором патента, который, по мнению «Rail 1520 ip ltd», незаконно использует «Алтайвагон», указан Роман Александрович Савушкин. Человек с такими же ФИО ранее входил в состав совета директоров ОВК.

Как «Алтайвагон» намерен защищаться, пока неизвестно. Из материалов суда следует лишь, что 22 июня компания подала ходатайство на ознакомление с материалами дела. «Политсибру» запросил комментарий у предприятия, информацию обещали представить позднее.