ОНФ в Алтайском крае призывает Минприроды России включить барнаульский полигон ТБО в нацпроект «Экология»

Новости 23.06.2020 10:55 125

Эксперты регионального отделения ОНФ в Алтайском крае направили обращение министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылину с просьбой взять на контроль ситуацию с рекультивацией участка барнаульского полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Общественники добиваются включения самого крупного в регионе полигона в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что является обязательным условием выделения субсидии на рекультивацию верхней карты полигона в рамках нацпроекта «Экология».

Самый крупный в регионе полигон ТБО второй раз получил отказ Минприроды России во включении в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Эксперты ОНФ в Алтайском крае считают отказы министерства необоснованными. Речь идет об участии в федеральном проекте «Чистая страна», который входит в национальный проект «Экология». Он направлен на решение проблемы накопленного вреда окружающей среде с помощью рекультивации мусорных полигонов в городской черте.

«Попасть в проект барнаульский полигон пытается на протяжении года. Сначала в Минприроды России потеряли необходимые документы, поступившие от регионального Минприроды. Через некоторое время документы были отправлены повторно. В конце прошлого года мы призвали чиновников ускорить их рассмотрение. Вместо этого Минприроды России сообщило о невозможности включения верхней карты Барнаульского полигона в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Отказ мотивирован отсутствием материалов, которые обосновывают прекращение экономической деятельности на объекте. Но это не так», – рассказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков.

В компании «ЭКО-Комплекс», которая эксплуатирует полигон, сообщили, что в составе заявления на включение в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде в полном объеме содержатся документы, подтверждающие прекращение экономической деятельности. К заявлению приложен приказ генерального директора компании о выводе из эксплуатации верхней карты площадью 12 га, поскольку складирование отходов там достигло уровня окружающего рельефа. Имеется служебная записка начальника полигона о наполненности верхней карты и достижения отметки складирования. Эти документы подтверждают прекращение экономической и другой деятельности на объекте. Кроме того, в составе заявления представлен отчет об инженерно-геологических изысканиях, проведенных компанией «Барнаулстройизыскания» в 2019 г. Специалистами установлено, что давность отсыпки грунта на верхней карте составляет более пяти лет, и он является самоуплотненным.

В недрах верхней карты барнаульского полигона ТБО захоронено более 1,5 млн куб. м отходов. В рамках проекта рекультивации, одобренного горожанами на общественных слушаниях при участии экспертов ОНФ в мае 2019 г., планировалось восстановить эту территорию. В частности, установить защитный экран поверхности, который позволил бы исключить образование фильтрата и загрязнения грунтовых вод. Затем предусматривалось создание искусственного рельефа, приближенного к окружающей местности, и высадка деревьев.