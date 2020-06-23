Привести в порядок. В Алтайском крае ужесточат правила сбора пожертвований

Новости 23.06.2020 10:25 130

С 5 октября 2020 года собирать пожертвования на территории Алтайского края можно только в определенные ящики и по строгим правилам. Такие изменения в закон о благотворительной деятельности внесут депутаты краевого парламента на сессии 26 июня.

Сейчас в законе нет правил сбора благотворительности. Деньги можно собирать в любые (не запрещенные другими законами) "тары". Отчетность за полученные средства тоже не прописана.

Но теперь будет несколько правил: