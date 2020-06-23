Привести в порядок. В Алтайском крае ужесточат правила сбора пожертвований
С 5 октября 2020 года собирать пожертвования на территории Алтайского края можно только в определенные ящики и по строгим правилам. Такие изменения в закон о благотворительной деятельности внесут депутаты краевого парламента на сессии 26 июня.
Сейчас в законе нет правил сбора благотворительности. Деньги можно собирать в любые (не запрещенные другими законами) "тары". Отчетность за полученные средства тоже не прописана.
Но теперь будет несколько правил:
- на ящике должна быть указана цель сбора, название и адрес НКО, а также адрес сайта организации,
- на ящике нельзя размещать терминалы для расчета по карте,
- если ящик стоит в помещение, которое не в собственности этого НКО, то нужно заключить договор с владельцем помещения,
- использовать переносных ящиков для пожертвований (и стационарных, но без оформления договора о помещении) смогут только НКО, которые официально занимаются благотворительностью, и только на своих мероприятиях,
- собранные средства необходимо зачислить на счет организации в течение трех рабочих дней после их официального изъятия из ящика,
- НКО-организатор сбора обязана оформлять акт или положение по сбору и отчитываться об итогах на своих интернет-ресурсах.