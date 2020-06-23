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В алтайском Минприроды уточнили фигурантов уголовного дела по рубке леса

Новости
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В Минприроды края рассказали, что уголовное дело возбуждено в отношении Сергея Пухирева, некоторое время назад занимавшего должность  начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству.  Сейчас  эту должность занимает Наталья Стычинская.  

Напомним, вчера, 22 июня следком заявил о возбужденни уголовного дела в отношении двух чиновников Минприроды, одним из них является  начальник  управления лесами Владимир Черных.

По информации Следкома, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, они  незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва в 2017 году и нарушили  законодательство в сфере лесоохраны. В итоге лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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