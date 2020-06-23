В алтайском Минприроды уточнили фигурантов уголовного дела по рубке леса

Новости 23.06.2020 11:30 159

В Минприроды края рассказали, что уголовное дело возбуждено в отношении Сергея Пухирева, некоторое время назад занимавшего должность начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству. Сейчас эту должность занимает Наталья Стычинская.

Напомним, вчера, 22 июня следком заявил о возбужденни уголовного дела в отношении двух чиновников Минприроды, одним из них является начальник управления лесами Владимир Черных.

По информации Следкома, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, они незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва в 2017 году и нарушили законодательство в сфере лесоохраны. В итоге лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей.