Задержан подозреваемый в поджоге часовни Архангела Михаила

Новости 23.06.2020 9:10 330

Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники установили, что к поджогу может быть причастен гражданин одного из государств ближнего зарубежья, которого местные жители видели недалеко от места происшествия за несколько дней до пожара, сообщает РИА «Новости».

«Полицейские задержали подозреваемого в поджоге часовни Архангела Михаила, расположенной недалеко от озера Ак-Кем в Республике Алтай», - рассказала Волк.

Следователем заведено дело по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в Республике Алтай, у подножия горы Белухи, полностью сгорела часовня Михаила Архангела, построенная в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах. Часовня была возведена по проекту архитектора Кирилла Хромова за счёт его личных средств и пожертвований.