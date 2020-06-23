Алтайский Роспотребнадзор заявил о масштабном распространении коронавируса в крае

Новости 23.06.2020 8:30 1092

В Алтайском крае происходит масштабное распространение коронавируса. В региональном Роспотребнадзоре считают, что это происходит из-за того. что люди не соблюдают противоэпимиологические мероприятия – масочный режим, перчатки.

Показатель распространения инфекции на территории региона составляет 1,04, а последнюю неделю он составляет от 1 до 1,1. Тем не менее в ведомстве подчеркивают, что комплекс антикоронавирусных мероприятий в регионе достаточный, а обследовать население на коронавирус продолжают исключительно в рамках нормативных документов. Другими словами, тесты на коронавирус проводят тем, у кого есть контакт по коронавирусу (определенный в рамках эпидрасследования) или диагностирована вирусная пневмония. При этом порядка 70 процентов инфицированных переносят коронавирус бессимптомно.

Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей пресс-конференции заявила, что наметилась тенденция к росту количества выявленных случаев и уменьшился «удельный вес» заболевших в Барнауле. Судя по ежедневным цифрам, речь идет о распространении инфекции в районах края. Существенный рост инфицированных в последнее время отмечен в Ребрихинском, Михайловском районах и Бийске.

Происходят также изменения по возрастной структуре заболевших. Среди инфицированных стало больше людей старше 65 лет и молодежи с 18-29 лет. Первых в начале периода было только 8-9 процентов, а сейчас стало порядка 15. А вот заболевших в возрасте 50-64 года стало существенно меньше. Их удельный вес в структуре заболевания еще в начале мая составлял 48%, а сейчас только 32%. Однако наибольшее количество выявляемых пациентов сегодня происходит за счет трудоспособного населения.

Источники инфицирования тоже изменились. Если в начале пандемии в регионе говорили в основном о случаях завоза и контактных лицах, то сегодня увеличилась доля пациентов, у которых выявили коронавирус, но так и не определили источник заражения, что свидетельствует о масштабном распространении инфекции.

Учитывая показатели и тенденцию, можно предположить, что после 1 июля регион вновь может вернуться к более жестким ограничительным мерам. По словам Калининой, решение будет приниматься исходя из оценки обстановки оперативным штабом региона. Ведомство открыто говорит о масштабном распространении вируса в Алтайском крае. Новые случаи практически ежедневно регистрируются в организациях, медучреждениях. Остается вопрос: а точно дело только в масках?