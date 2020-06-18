Ответа не ждем: зачем коммунисты «наехали» на мэрию Барнаула по голосованию за звание «Город трудовой доблести»

Новости 23.06.2020 7:30 440

Глава алтайских коммунистов Мария Прусакова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить правомерность проведения 1 июля в Барнауле голосования по присвоению звания "Город трудовой доблести". Она уверена, что власти используют громкий повод для привлечения людей на плебисцит по поправкам. Мэрия не видит в этом ничего незаконного. А политтехнолог Антон Понкрашев упрекает коммунистов в желании хайпануть.

Все для явки

"Ответ мы пока не получили, но и не надеемся, что ведомство надет какие-то нарушения. Хотя же понятно, что все это делается только для повышения явки на голосовании по Конституции", - прокомментировала Прусакова "Политсибру".

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Она выступает не против самого факта присвоения звания (хотя оговаривается, что "эта награда уже была вручена в 1980 году в виде ордена Октябрьской Революции"). А скорее против того, как именно это делают.

В своем обращении лидер алтайской КПРФ указывает на то, что федеральный закон не требует никакого народного голосования: решение о присвоении звания принимают региональные власти и президент. Кроме того, подобного рода мероприятия в регионе вообще запрещены, пока действует режим повышенной готовности.

Коммунистка просит прокуратуру проверить, насколько законны траты из бюджета на это мероприятие.

Правовая экспертиза

В администрации города информагентству "Банкфакс" сообщили, что "все постановления администрации города проходят правовую экспертизу в прокуратуре". Этот документ тоже прошел перед подписанием у главы города Вячеслава Франка, нарушений выявлено не было.

18 июня в мэрии прошло заседание специально созданной под процедуру общественной комиссии.

"Обязательная составляющая для присвоения звания "Город трудовой доблести" – это одобрение жителями города. Принято решение получить это одобрение путём проведения голосования, которое состоится в период проведения голосования по поправкам к Конституции", - сказал Вячеслав Франк.

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А заместитель главы администрации, руководитель аппарата Юрий Еремеев рассказал, что в Барнауле будет работать 5 районных и 135 счётных комиссий. И располагаться они будут на участках, где будет проходить голосование по поправкам к Конституции. Даты те же - с 25 по 30 июня (когда будет досрочное голосование по основному закону страны) и 1 июля (в день плебисцита).

Между тем, голосование по это вопросу уже идет в интернете на сайте доблестьалтая.рф. На момент публикации материала, за Барнаул проголосовало более 5,7 тысяч человек. За присвоение звания Бийску (в голосовании участвует не только краевая столица) проголосовало более 2,7 тысяч, Новоалтайску - 1,4 тысячи, Рубцовску - 1,3 тысячи.

Хайпить на быстрых темах

Алтайский политтехнолог Антон Понкрашев называет этот выпад коммунистов хайпом на быстрых темах.

"Думаю, когда принималось решение написать заявление в прокуратуру, то цель была одна - создать вокруг этого информационный шум и сыграть на теме бюджетных трат. Но никто не подумал про главное, что коммунисты своим обращением, по сути, выступили против того, чтобы Барнаул получил статус "Город трудовой доблести". Коммунистическая партия Российской Федерации выступила против того, чтобы увековечить историческое прошлое города Барнаула", - отмечает он.

Также Понкрашев говорит о нелогичности действий партии. По его словам, даже с технологической точки зрения Прусакова должна призывать людей прийти на участки, чтобы высказать свою позицию, но КПРФ в попытке привлечь внимание не учитывает как раз технологические моменты.

"Сегодня многие оппозиционные партии и лидеры говорят, что власти не нужна высокая явка, что чем ниже явка, тем лучше. Но ситуация заключается в том, что любая активность на избирательных участках - это плюс, потому что привлекает внимание жителей и тем самым повышает явку", - пояснил Понкрашев.