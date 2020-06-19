В Алтайском крае на минуту приостановили работу торговых касс, офисов, предприятий

Так в регионе прошла одна из многих акций посвященных памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Они пройдут по всей России сегодня, 22 июня.
Традиционная ежегодная минута молчания в память о павших в борьбе с фашистской Германией советских солдатах прошла в 12:15 по московскому времени. В Барнауле, соответственно – в 16:15.
В это время на одну минуту было приостановлено вещание в эфире, работа торговых касс, предприятий, офисов. Непосредственно в момент проведения акции департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики организовал работу радиоточки у мемориала, посвящённого советским бойцам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.
Интересное мероприятие в онлайн-формате подготовило региональное управление молодёжной политики. 22 июня в Краевом дворце молодёжи был показан художественный фильм «Судьба человека». Это – экранизация одноимённого произведения Михаила Шолохова о судьбе советского солдата, попавшего в плен и оказавшегося в фашистском концентрационном лагере.
«Судьба человека» – дебютный фильм режиссёра Сергея Бондарчука, неоднократно побеждавший на международных кинофестивалях в разные годы.
«В совокупности, мастерские съёмки и сюжет, производят очень сильное впечатление. Это – один из тех фильмов, после которых хочется посидеть в тишине и осмыслить увиденное… прожитое вместе с героями фильма. «Судьба человека» — это русский «Список Шиндлера», снятый на четыре десятилетия раньше. Великое кино о Великой войне — без иронии и кавычек», – говорит один из зрителей на «Кинопоиске».
После демонстрации фильма также прошло его обсуждение онлайн – через сервис видеоконференцсвязи Zoom с участием кинокритиков, волонтёров и историков.
Но основное внимание было уделено реальным фронтовикам, проливавшим кровь в боях за Родину.
Для жителей Алтая работают онлайн-приёмные «Поискового движения России» и проекта «Книга памяти Алтайского края». Обратившись сюда, они смогут выяснить судьбу своих родственников, пропавших без вести на полях сражений Великой отечественной войны.
«Книга Памяти» - это дополненный вариант созданного в 90-е одноимённого печатного издания. Как сообщает официальный портал алтайского кабмина, интернет-версия стартовала в апреле 2018 года. В ней содержится список имен павших воинов из Алтайского края, их краткие биографические данные и информация о наградах. На портале собрана информация о 568 героях. Из них 198 человек ранее не были увековечены в печатной Книге Памяти Алтайского края.
Рабочая группа проекта взаимодействует с районными военными комиссариатами, администрациями муниципалитетов, энтузиастами поискового дела, имеющими опыт аналитической работы с документами и электронными базами данных Минобороны РФ.
«Поисковым движением России» в настоящее время реализуется проект «Судьба солдата. Онлайн». Актуальность подобной деятельности сложно переоценить – поисковики сообщают, что люди со всей России и даже из-за рубежа обращаются к ним ежедневно.
Сегодня на Алтае работает девять поисковых отрядов – в Барнауле, Белокурихе, Табунском и Краснощековском районах. Поисковики работают в местах боевых действий. А именно в Ленинградской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Брянской областях и Республиках Карелия и Крым. Но поисковые экспедиции - это лишь часть работы отрядов, причем не самая большая.
«В рамках проекта «Судьба солдата» мы хотим собрать лучшие практики работы по установлению судеб пропавших в годы Войны защитников Отечества и распространить их по всей стране. Выстроить систему помощи россиянам, которые ищут своих родных, пропавших в годы Великой Отечественной войны», – сообщается на сайте поискового движения.
«Мы обращаемся к архивам Министерства обороны России, которые сейчас в открытом доступе и к архивам, находящимся в Алтайском крае. Это архивы военных комиссариатов, районов, краевой архив. Только за первые пять месяцев 2020 года алтайскими отрядами было отработано 303 обращения», - рассказал председатель Алтайского реготделения Поискового Движения России Дмитрий Вейн.
По данным на конец мая в работе находилось более 8,5 тысяч онлайн-заявок на установление судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Работа ведется над уточнением места захоронения, установлением судьбы, уточнением информации о наградах бойцов.