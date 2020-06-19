В Алтайском крае на минуту приостановили работу торговых касс, офисов, предприятий

Новости 22.06.2020 18:30 525

Так в регионе прошла одна из многих акций посвященных памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Они пройдут по всей России сегодня, 22 июня.

Минута молчания

Традиционная ежегодная минута молчания в память о павших в борьбе с фашистской Германией советских солдатах прошла в 12:15 по московскому времени. В Барнауле, соответственно – в 16:15.

В это время на одну минуту было приостановлено вещание в эфире, работа торговых касс, предприятий, офисов. Непосредственно в момент проведения акции департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики организовал работу радиоточки у мемориала, посвящённого советским бойцам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

«Судьба человека»

Интересное мероприятие в онлайн-формате подготовило региональное управление молодёжной политики. 22 июня в Краевом дворце молодёжи был показан художественный фильм «Судьба человека». Это – экранизация одноимённого произведения Михаила Шолохова о судьбе советского солдата, попавшего в плен и оказавшегося в фашистском концентрационном лагере.

«Судьба человека» – дебютный фильм режиссёра Сергея Бондарчука, неоднократно побеждавший на международных кинофестивалях в разные годы.

«В совокупности, мастерские съёмки и сюжет, производят очень сильное впечатление. Это – один из тех фильмов, после которых хочется посидеть в тишине и осмыслить увиденное… прожитое вместе с героями фильма. «Судьба человека» — это русский «Список Шиндлера», снятый на четыре десятилетия раньше. Великое кино о Великой войне — без иронии и кавычек», – говорит один из зрителей на «Кинопоиске».

После демонстрации фильма также прошло его обсуждение онлайн – через сервис видеоконференцсвязи Zoom с участием кинокритиков, волонтёров и историков.

«Судьба солдата»

Но основное внимание было уделено реальным фронтовикам, проливавшим кровь в боях за Родину.

Для жителей Алтая работают онлайн-приёмные «Поискового движения России» и проекта «Книга памяти Алтайского края». Обратившись сюда, они смогут выяснить судьбу своих родственников, пропавших без вести на полях сражений Великой отечественной войны.

Поступающие заявки отрабатываются по электронным базам данных Министерства обороны Российской Федерации, при необходимости направляются уточняющие запросы в муниципалитеты Алтайского края.

«Книга памяти Алтайского края»

«Книга Памяти» - это дополненный вариант созданного в 90-е одноимённого печатного издания. Как сообщает официальный портал алтайского кабмина, интернет-версия стартовала в апреле 2018 года. В ней содержится список имен павших воинов из Алтайского края, их краткие биографические данные и информация о наградах. На портале собрана информация о 568 героях. Из них 198 человек ранее не были увековечены в печатной Книге Памяти Алтайского края.

Рабочая группа проекта взаимодействует с районными военными комиссариатами, администрациями муниципалитетов, энтузиастами поискового дела, имеющими опыт аналитической работы с документами и электронными базами данных Минобороны РФ.

«Судьба солдата. Онлайн»

«Поисковым движением России» в настоящее время реализуется проект «Судьба солдата. Онлайн». Актуальность подобной деятельности сложно переоценить – поисковики сообщают, что люди со всей России и даже из-за рубежа обращаются к ним ежедневно.

Сегодня на Алтае работает девять поисковых отрядов – в Барнауле, Белокурихе, Табунском и Краснощековском районах. Поисковики работают в местах боевых действий. А именно в Ленинградской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Брянской областях и Республиках Карелия и Крым. Но поисковые экспедиции - это лишь часть работы отрядов, причем не самая большая.

«В рамках проекта «Судьба солдата» мы хотим собрать лучшие практики работы по установлению судеб пропавших в годы Войны защитников Отечества и распространить их по всей стране. Выстроить систему помощи россиянам, которые ищут своих родных, пропавших в годы Великой Отечественной войны», – сообщается на сайте поискового движения.

«Мы обращаемся к архивам Министерства обороны России, которые сейчас в открытом доступе и к архивам, находящимся в Алтайском крае. Это архивы военных комиссариатов, районов, краевой архив. Только за первые пять месяцев 2020 года алтайскими отрядами было отработано 303 обращения», - рассказал председатель Алтайского реготделения Поискового Движения России Дмитрий Вейн.

По данным на конец мая в работе находилось более 8,5 тысяч онлайн-заявок на установление судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Работа ведется над уточнением места захоронения, установлением судьбы, уточнением информации о наградах бойцов.

В день памяти и скорби по всей России были приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Руководители регионов принесли цветы к мемориалам. Кроме того, прошла краевая акция «Свеча Памяти на моем окне» и онлайн акция по исполнению песен и стихов #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. А в городах и селах были проведены субботники на мемориалах Славы.