Еще на одном Алтайском предприятии обнаружили коронавирус

Новости 22.06.2020 17:20 592

Как пояснила на прошедшей пресс-конференции замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина, случаи коронавируса были подтверждены на Бийском олеумном заводе. В этой связи в городе был зафиксирован резкий скачок количества инфицированных.

По словам Калининой, было выявлено 15 заболевших. По-видимому, можно ожидать дополнительных случаев, так как пока специалисты Роспотребнадзора еще отрабатывают ситуацию. При этом часть инфицированных лечится амбулаторно, часть госпитализирована.

Напомним, на 22 июня 2020 года в Алтайском крае подтверждено 73 случая коронавируса. Таким образом общее число инфицированных в регионе составляет 3371.