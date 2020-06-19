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Еще на одном Алтайском предприятии обнаружили коронавирус

Новости
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Как пояснила  на прошедшей пресс-конференции замруководителя регионального Роспотребнадзора  Ульяна Калинина, случаи коронавируса были подтверждены на Бийском олеумном заводе. В этой связи в городе был зафиксирован резкий скачок  количества инфицированных.

По словам Калининой, было выявлено 15 заболевших.  По-видимому, можно ожидать дополнительных случаев, так как пока специалисты Роспотребнадзора еще отрабатывают ситуацию. При этом часть инфицированных лечится амбулаторно, часть госпитализирована.  

Напомним, на 22 июня 2020 года в Алтайском крае  подтверждено 73 случая коронавируса. Таким образом общее число инфицированных в регионе  составляет 3371.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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