Алтайскому омбудсмену добавят полномочий, переписав закон

В Алтайском крае отменят действующий закон об уполномоченном. И примут новый, добавив омбудсмену полномочий. Он сможет инициировать прокурорские проверки по решениям суда и обращаться с исками. Такое решение примут депутаты краевого Заксобрания на сессии в пятницу, 26 июня. Правда пока только в первом чтении.
В марте 2020 года в России был принял новый федеральный закон об уполномоченных. Но в силу он вступит только в сентябре. К этому времени Алтайский парламент должен принять свой, краевой закон.
В основном это будет то же документ, что и раньше. Добавят только несколько пунктов. Омбудсмен сможет обращаться с административным иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. А также в прокуратуру с просьбой проверить приговор или постановление суда. Это нормы из федерального закона.
На краевом уровне защитнику добавят обязанность жить в Алтайском крае в течение срока исполнения полномочий и право законодательной инициативы.
Напомним, уполномоченным по правам человека в Алтайском крае уже восьмой год работает Борис Ларин.