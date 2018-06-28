Алтайскому омбудсмену добавят полномочий, переписав закон

Новости 22.06.2020 16:50 266

В Алтайском крае отменят действующий закон об уполномоченном. И примут новый, добавив омбудсмену полномочий. Он сможет инициировать прокурорские проверки по решениям суда и обращаться с исками. Такое решение примут депутаты краевого Заксобрания на сессии в пятницу, 26 июня. Правда пока только в первом чтении.

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В марте 2020 года в России был принял новый федеральный закон об уполномоченных. Но в силу он вступит только в сентябре. К этому времени Алтайский парламент должен принять свой, краевой закон.

В основном это будет то же документ, что и раньше. Добавят только несколько пунктов. Омбудсмен сможет обращаться с административным иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. А также в прокуратуру с просьбой проверить приговор или постановление суда. Это нормы из федерального закона.

На краевом уровне защитнику добавят обязанность жить в Алтайском крае в течение срока исполнения полномочий и право законодательной инициативы.

Напомним, уполномоченным по правам человека в Алтайском крае уже восьмой год работает Борис Ларин.