Возбуждено уголовное дело в отношении чиновников Минприроды Алтайского края

Новости 22.06.2020 15:30 112

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал начальник управления лесами Владимир Черных и начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Наталья Стычинская (данные официального сайта Минприроды региона).

По информации Следкома, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, они незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва в 2017 году и нарушили законодательство в сфере лесоохраны. В итоге лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей.

Факт противоправной деятельности подозреваемых был выявлен оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю, уточняет официальный сайт Следственного комитета. В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось об обысках в Минприроды Алтайского края