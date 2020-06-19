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Возбуждено уголовное дело в отношении чиновников Минприроды Алтайского края

Новости
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В Алтайском крае возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал начальник  управления лесами Владимир Черных и начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Наталья Стычинская (данные официального сайта Минприроды региона).  

По информации Следкома, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, они  незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва в 2017 году и нарушили  законодательство в сфере лесоохраны. В итоге лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей.

Факт противоправной деятельности подозреваемых был выявлен оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю, уточняет официальный сайт Следственного комитета. В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось об обысках в Минприроды Алтайского края 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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