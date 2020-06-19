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Голоса можно накрутить. Министр здравоохранения прокомментировал петицию  за отставку

Новости
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На прошедшей пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что относится спокойно к  размещенной в интернете петиции об его отставке.

Он обратил внимание, что сервера анонимного ресурса находятся в США, при этом имеется возможность «накрутки» голосов за деньги – у России есть опыт таких случаев.

«Стоимость одного голоса – пять рублей. Расценки вывешены, можно ознакомиться. Опубликованы прайсы для того количества, которое необходимо накрутить», - рассказал он

При этом министр уточнил, что к любому обращению граждан и трудовых коллективов министерство относится внимательно, должно разбираться в любом случае и наводить порядок.   

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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