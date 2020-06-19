Голоса можно накрутить. Министр здравоохранения прокомментировал петицию  за отставку

На прошедшей пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что относится спокойно к размещенной в интернете петиции об его отставке.
Он обратил внимание, что сервера анонимного ресурса находятся в США, при этом имеется возможность «накрутки» голосов за деньги – у России есть опыт таких случаев.
«Стоимость одного голоса – пять рублей. Расценки вывешены, можно ознакомиться. Опубликованы прайсы для того количества, которое необходимо накрутить», - рассказал он
При этом министр уточнил, что к любому обращению граждан и трудовых коллективов министерство относится внимательно, должно разбираться в любом случае и наводить порядок.