Голоса можно накрутить. Министр здравоохранения прокомментировал петицию за отставку

Новости 22.06.2020 14:55 157

На прошедшей пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что относится спокойно к размещенной в интернете петиции об его отставке.

Он обратил внимание, что сервера анонимного ресурса находятся в США, при этом имеется возможность «накрутки» голосов за деньги – у России есть опыт таких случаев.

«Стоимость одного голоса – пять рублей. Расценки вывешены, можно ознакомиться. Опубликованы прайсы для того количества, которое необходимо накрутить», - рассказал он

При этом министр уточнил, что к любому обращению граждан и трудовых коллективов министерство относится внимательно, должно разбираться в любом случае и наводить порядок.