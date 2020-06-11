Нужные люди. Алтайская "Единая Россия" подвела ожидаемые итоги праймериз

Новости 22.06.2020 13:45 166

Алтайская "Единая Россия" подвела итоги праймериз. О них рассказал секретарь реготделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко. На три свободных мандата в краевом парламенте от ЕР будут претендовать представители бизнеса.

Плакали, кололись, но продолжали есть. Что дадут алтайской политике довыборы в АКЗС Аналитика 11.06.2020 9:00

На одномандатном избирательном округе №12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) 56 из 65 возможных голосов в поддержку набрал председатель потребкооператива "ЧарышАгроПродукт" Максим Кочев.

На округе №26 (Октябрьский район Барнаула) больше всех голосов набрал гендиректор ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий" Артем Шамков: 16 из 25.

На округе №31 (часть Бийска) - гендиректор ООО "Специалист" Григорий Бахтин (за него проголосовали 25 выборщиков из 31).

Как и прогнозировал "Политсибру", победили именно эти трое. Хотя, например, на 26 округе была разыграна "конкуренция". С Шамковым за победу боролись индивидуальный предприниматель Евгений Давыдов, замначальника алтайского офиса банка "Левобережный" Дмитрий Речкунов и действующий депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ильиных.

Но партия, по нашим данным, изначально сделала ставку именно на Шамкова. Не только в праймериз, но и на выборах. А пройдут они 13 сентября 2020 года.