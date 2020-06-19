В Алтайском крае не снижается динамика прироста новых случаев коронавируса

Новости 22.06.2020 12:50 393

По данным оперштаба в Алтайском крае за прошедшие сутки выявлено 73 инфицированных коронавирусом, в Барнауле – 40 человек, Тальменском районе – 5, Камне-на-Оби, Рубцовске, Славгороде – по 4, Курьинском районе – 3, Заринске, Новоалтайске, Первомайском районе – по 2, Бийске, Горняке, Благовещенском, Волчихинском, Мамонтовском, Михайловском, Поспелихинском районах – по одному человеку. Таким образом, общее количество инфицированных в крае – 3371, , в том числе 343 ребенка.

У 379 пациентов отмечено протекание заболевания в форме внебольничной пневмонии, в 946 – в форме ОРВИ, в 2048 случаях – бессимптомное течение. В настоящее время тяжелобольных – 62, из них к аппаратам ИВЛ подключенно 18. Смертельных случаев за сутки не зарегистрировано.

Всего выздоровело – 2257 человек, в том числе 28 человек за прошедшие сутки.

На 22 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 944 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30880 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 169082 человека.