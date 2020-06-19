Почти без права на ошибку. В Алтайском крае ужесточат сбор подписей на выборах

Новости 22.06.2020 11:49 534

Депутаты парламента Алтайского края рассмотрят поправки в Кодекс о выборах. Две из них серьезно ужесточат "проходной барьер" для малых партий и самовыдвиженцев. "Политсибру" разобрался в изменениях.

Если закон примут (а в этом не приходится сомневаться), то комиссия может отказать в регистрации кандидата или партии, если бракованных подписей более 5%. А раньше было 10%. Что важно, это ужесточение касается только самовыдвиженцев и непарламентские партии, ибо парламентские освобождены от сбора подписей.

Кроме того, если раньше человек в подписном листе своей рукой должен быть ставить только подпись и дату, то теперь еще и ФИО. Вроде мелочь, но для многих кандидатов сбор подписей - очень трудоемкий процесс.

Ужесточение - очевидный федеральный тренд, препятствующий прохождению несогласованных кандидатов. АКЗС не может не принять эти изменения, поскольку так теперь прописано в федеральном законе.

А вот некоторое смягчение - дистанционный сбор подписей и голосование (через "Госуслуги") - в регионе вводить не будут, хотя федеральный закон разрешал.

"Использование системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" на данный момент не предполагается в связи с отсутствием на территории Алтайского края в 2020 году крупных региональных избирательных кампаний, на которых была бы возможна апробация вышеуказанных процедур в полном объеме", - пояснил глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов.

Есть и другие правки. Так, расширяется перечень статей УК, с которыми нельзя идти на выборы, власти края смогут менять нарезку округ раньше, чем через 10 лет, если численность избирателей значительно изменилась, на участках на вокзалах и аэропортах можно будет использовать механизм "Мобильный избиратель", а также водится новое понятие - муниципальный округ.