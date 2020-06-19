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В управлении лесами проходят обыски. На рабочем месте отсутствует начальник управления Владимир Черных

Новости
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Региональное УФСБ  проводит следственно-оперативные мероприятия в Управлении лесами Минприроды Алтайского края.  Речь идет об уголовном деле по факту превышения полномочий, кто из сотрудников управления попал в поле зрения  силовиков пока достоверно не известно. 

Однако, по данным ИА «Банкфакс»,  в этой связи с высокой долей вероятности был задержан начальник управления Владимир  Черных, его обязанности  сейчас исполняет Андрей Стрелковский. 

При этом пресс-служба Минприроды заявляет, что официальной информации  о задержании  Черных нет.

 «Как только мне позвонят, и такое сообщение мне поступит, я буду готов говорить об этом. Пока никаких комментариев я давать не могу <...> Как только следственные органы будут готовы предоставить информацию, решения о делегировании полномочий будут приниматься», - приводит агентство Попрядухин.

В СУ СКР по Алтайскому краю оперативно предоставить данные по изложенным сведениям также не смогли. По данным источников ИА «Банкфакс» именно следком расследует это уголовное дело.

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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