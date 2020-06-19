В управлении лесами проходят обыски. На рабочем месте отсутствует начальник управления Владимир Черных

Новости 22.06.2020 10:50 304

Региональное УФСБ проводит следственно-оперативные мероприятия в Управлении лесами Минприроды Алтайского края. Речь идет об уголовном деле по факту превышения полномочий, кто из сотрудников управления попал в поле зрения силовиков пока достоверно не известно.

Однако, по данным ИА «Банкфакс», в этой связи с высокой долей вероятности был задержан начальник управления Владимир Черных, его обязанности сейчас исполняет Андрей Стрелковский.

При этом пресс-служба Минприроды заявляет, что официальной информации о задержании Черных нет.

«Как только мне позвонят, и такое сообщение мне поступит, я буду готов говорить об этом. Пока никаких комментариев я давать не могу <...> Как только следственные органы будут готовы предоставить информацию, решения о делегировании полномочий будут приниматься», - приводит агентство Попрядухин.

В СУ СКР по Алтайскому краю оперативно предоставить данные по изложенным сведениям также не смогли. По данным источников ИА «Банкфакс» именно следком расследует это уголовное дело.