Политическая хроника недели: мэра Славгорода лишили поста, ЕР представили кандидатов на праймериз, бывший замначальника главка получил срок

Новости 22.06.2020 9:00 410

На прошлой неделе славгородские депутаты сняли с поста мэра Сергея Горбунова, пойманного на взятке, также стало известно, что бывший замначальника алтайского главка получил срок за мошенничество, но между тем регион вошел в топ самых некоррумпированных регионов в стране. Другие новости политики в хронике «Политсибру».

Мэра Славгорода сняли с должности

16 июня депутаты Славгородского горсобрания единогласно проголосовали за удаление с должности главы администрации города Сергея Горбунова. Пока исполнять обязанности главы будет его зам Людмила Подгора.

Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что считает необходимым отстранить от должности главу Славгорода Сергея Горбунова, и направил соответствующее письмо Городскому собранию Славгорода. Горбунова в конце мая задержали при получении взятки в 1,5 млн рублей. Позже он признался в получении около 6 млн рублей.

Коррупции в крае почти нет

Алтайский край вошёл в Топ-10 субъектов РФ с наиболее низким уровнем коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад главы Генпрокуратуры РФ Игоря Краснова.

Помимо Алтайского края, в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции вошли: Хакасия, Ингушетия, Вологодская, Московская, Мурманская, Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и ЯНАО. Наиболее коррумпированными оказались: Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Наибольшая доля коррупционных преступлений совершается при освоении бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной, правоохранительной деятельности и ЖКХ.

В крае установят нормы для увольнения в связи с утратой доверия

Алтайские депутаты пропишут, как будут увольнять чиновников в связи утратой доверия. Отстранять от должности будут тех, кто не смог урегулировать конфликт интересов, отказался предоставлять декларацию о доходах или был пойман на коррупционных преступлениях. Такие поправки к закону депутаты намерены рассмотреть на сессии АКЗС 26 июня.

Федеральный закон «О противодействии коррупции» называет эти случаи увольнения «в связи с утратой доверия». Такой же перечень предлагается закрепить и в краевом документе. Решение об увольнении в связи с утратой доверия будет приниматься не позднее полугода со дня поступления информации о коррупционном нарушении.

Политологи спрогнозировали явку на голосование 1 июля

52% жителя Алтайского края собираются принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Из них только 55% планируют проголосовать «За». Опрос провел Алтайский Центр политического консалтинга. Итоги представил «Политсибру» руководитель центра Константин Лукин.

За поправки активнее всего выступают люди 26-40 лет (59,2%). А «против» собирается голосовать молодежь (50%).

Константин Лукин напомнил важное правило любого голосования: чтобы ваше мнение услышали (даже если вы «против»), то нужно приходить на участок и голосовать.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. человек.

Единороссы озвучили участников для праймериз

Алтайские единоросы сформировали окончательный список участников для праймериз на довыборы в АКЗС. Как сообщил руководитель краевого исполкома ЕР Денис Голобородько, всего в партийных выборах поучаствуют 15 человек. Сама избирательная кампания стартовала 16 июня.

Руководитель регионального исполкома ЕР Денис Голобородько отметил, что среди участников праймериз есть партийцы, сторонники партии и беспартийные. При этом он подчеркнул, что все претенденты – «новые лица».

Напомним, довыборы по трем округам в АКЗС пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Осужден бывший замначальника алтайского главка

Экс-заместитель начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Павел Татарников получил срок за мошенничество в особо крупном размере, сообщает «Толк».

Бывший полицейский получил три года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на два года.

Известно, что Татарников в 2018 году прямо в здании главка под видом передачи взятки другому руководителю взял деньги у третьего сотрудника управления – сумму в 2,5 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Факт взяточничества раскрыли сотрудники ФСБ в декабре 2019 года, а 16 января 2020 года в СУ СК было возбуждено уголовное дело.

Татарников был замом Олега Торубарова, который покинул пост в августе 2018 года. С Татарниковым в краевом МВД не продлили контракт. О том, что он уйдет, стало известно в мае 2019 года. Тогда же с новой должности главы МВД Крыма ушел в отставку Торубаров.

С Железовского спросят за бойкот голосований

Мандатная комиссия Алтайского Заксобрания намерена оценить поведение депутата Василия Железовского (СР), пишет «Банкфакс».

Он принципиально не принимал участия в голосованиях на двух последних сессиях, проходивших в формате видео-конференции.

С просьбой к комиссии рассмотреть этот вопрос обратился спикер АКЗС Александр Романенко.

Он считает, что эсер нарушает регламент АКЗС. Речь идет об одном из пунктов, согласно которому «депутат обязан принимать участие в голосовании по всем вопросам, обсуждаемым на сессии», а уклонение «расценивается как нарушение им правил этики для депутатов». Железовский в разговоре с «Банкфаксом» пояснил, что видит правовые противоречия в сессиях такого формата и, по его мнению, имеет полное право не высказывать свою позицию по рассматриваемым в повестке вопросам.

Мандатная комиссия направила депутату письмо, с просьбой разъяснить свою позицию. Пока ответа не последовало.