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В Алтайском крае с начала периода скончались 55 человек с коронавирусом

Новости
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По данным оперштаба,  на 21 июня в регионе умерло еще три пациента.   Также зарегистрировано 72 новых случая коронавируса.  В Барнауле – 29 человек, Бийске – 15, Алейске, Бийском районе – 4, Зональном, Первомайском районе - по три, Залесовском, Ребрихинском, Тальменском, Целинном районах и Рубцовске – по 2, Заринске, Рубцовском, Смоленском, Шипуновском районах – по 1.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3298 человек, в том числе 342 ребенка.  В 370 случаях инфекция у больных  протекает в виде внебольничной пневмонии, в  908 – ОРВИ, в 2020 случаях – бессимптомное течение.

В настоящее время в госпиталях края  48 тяжелобольных  пациента,  из них к аппаратам  ИВЛ подключено 18. Всего выздоровело – 2229. За прошедшие сутки выздоровело 12 человек.

За сутки зарегистрировано три смертельных случая, которые определены как иные причины смерти. Всего скончались – 55 взрослых, в том числе 28 случаев от COVID-19, 24 случаев – иные причины смерти. 3 случая находятся на экспертизе.

На 21 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 808 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция  для 30868 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 167880 человека.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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