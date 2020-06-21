В Алтайском крае с начала периода скончались 55 человек с коронавирусом

Новости 21.06.2020 14:10 1155

По данным оперштаба, на 21 июня в регионе умерло еще три пациента. Также зарегистрировано 72 новых случая коронавируса. В Барнауле – 29 человек, Бийске – 15, Алейске, Бийском районе – 4, Зональном, Первомайском районе - по три, Залесовском, Ребрихинском, Тальменском, Целинном районах и Рубцовске – по 2, Заринске, Рубцовском, Смоленском, Шипуновском районах – по 1.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3298 человек, в том числе 342 ребенка. В 370 случаях инфекция у больных протекает в виде внебольничной пневмонии, в 908 – ОРВИ, в 2020 случаях – бессимптомное течение.

В настоящее время в госпиталях края 48 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 18. Всего выздоровело – 2229. За прошедшие сутки выздоровело 12 человек.

За сутки зарегистрировано три смертельных случая, которые определены как иные причины смерти. Всего скончались – 55 взрослых, в том числе 28 случаев от COVID-19, 24 случаев – иные причины смерти. 3 случая находятся на экспертизе.

На 21 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 808 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30868 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 167880 человека.