Губернатор края разрешил плановую госпитализацию. Но не всем

Новости 20.06.2020 14:00 164

Решение о снятии ряда ограничений закреплено в Указе губернатора, который вносит изменения в предыдущие документы.

Речь идет о проведении плановой госпитализации, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации населения, посещении поликлиник. Однако все это будет вводится поэтапно.

Возобновление плановой помощи министр здравоохранения края Дмитрий Попов уже анонсировал ранее. На заседании оперштаба в пятницу 19 июня он пояснил, при каких условиях медорганизации на территориях региона начнут свою работу.

«С понедельника начнется поэтапное возобновление плановой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения на территориях Алтайского края, где эпидемиологическая обстановка позволяет это сделать. Критерии соответствия эпидобстановки и возможности открытия лечебных учреждений согласованы Министерством здравоохранения Алтайского края с Управлением Роспотребнадзора. К эпидемиологическим критериям относится уровень заболеваемости ОРВИ, пневмонией, коронавирусной инфекцией, а также охват тестирования населения. Учитываются не только эпидемиологические критерии, но и критерии готовности медицинских организаций: обеспеченность средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, а также наличие приказа, который определяет порядок оказания медицинской помощи», - приводит слова министра сайт Алтайского края.

Также документ разрешает деятельность библиотек, архивов, музеев, кроме проведения массовых мероприятий. А вот запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах продлен до 2 июля.