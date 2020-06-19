+73 и три смерти. Оперштаб Алтайского края опубликовал свежие данные

Новости 20.06.2020 13:10 433

По данным оперштаба в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая коронавируса и три смерти. Из них в Барнауле – 49 человек, Камне-на-Оби, Ребрихинском, Тальменском районах – по 3, Каменском, Мамонтовском, Первомайском районах, Новоалтайске и Рубцовске – по 2, Калманском ,Кулундинском, Смоленском, Советском, Топчихинском районах – по 1 человеку.

Таким образом, всего в регионе зафиксировано 3226 инфицирования COVID-19, в том числе 334 ребенка. В 1978 случаях отмечено бессимптомное течение, у 886 пациентов - ОРВИ, в 362 случаях – внебольничная пневмония. В данный момент в госпиталях края находится 44 тяжелобольных пациента, у аппарату ИВЛ подключено 14 из них.

За минувшие сутки зарегистрировано три смертельных случая. Один из них - от коронавируса, в двух к смерти привели иные причины. За весь период скончались 52 пациента с коронавирусом. Причем COVID-19 явился причиной смерти в 28 случаях, 21 пациент скончались от иных причин, 3 случая находятся на экспертизе.

За минувшие сутки выздоровело 90 человек, всего за весь период – 2217.

На 20 июня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 164756 человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 905 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 30759 человек.