Тогда мы идем к вам: Алтайские «единороссы» проводят голосование на дому

Новости 19.06.2020 20:00 235

В Алтайском крае началось предварительное голосование «Единой России», победители которого будут представлять партию на выборах в сентябре. Партийцы выбирают кандидатов в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (одномандатные избирательные округа №12, 26 и 31) а также в органы местного самоуправления.

В этом году из-за пандемии коронавируса партия изменила формат проведения праймериз. Чтобы обезопасить граждан, за будущих кандидатов голосуют только члены партии – выборщики, избранные из числа секретари первичных организаций и местных политсоветов «Единой России». Само голосование проводится без необходимости посещения счетных участков - члены счетных комиссий сами посещают выборщиков.

Помимо выборов кандидатов в АКЗС, предварительное голосование проходит в эти дни в Славгороде. Местные единороссы определили кандидатов в депутаты Славгородского городского Собрания. В списке выборщиков - 41 человек. По словам секретаря Славгородского местного отделения «Единой России» Ольги Токмаковой, выборщики распределены по территории таким образом, чтобы были представлены интересы всех избирателей муниципального округа.

«Голосование рейтинговое, выборщикам предстоит выбрать 21 кандидата для последующего выдвижения», - отметила она.

Голосование продлится до воскресенья включительно. В понедельник, 22 июня, в партии подведут окончательные итоги и определят победителей праймериз.