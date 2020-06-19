Министр здравоохранения Алтайского края посетил «горячие точки»

Новости 19.06.2020 18:25 149

За последние несколько недель в целом ряде медицинских организаций края возникли скандалы. Причем позиции сотрудников и краевого руководства разошлись по разным вопросам. Гасить волнения в коллективах пришлось министру здравоохранения Дмитрию Попову лично. За последние два дня он посетил барнаульские медучреждения: встречался с медработниками и пояснял ситуацию.

Вопрос решаемый

История в центре охраны материнства и детства касается организации нового травматологического отделения. Можно ожидать было вала вопросов, касающихся именно этой темы. Однако беседа началась с обсуждения моментов, которые можно обозначить, как касающиеся общей стратегии оказания медицинской помощи. Речь зашла о необходимости приобретения дополнительного реанимобиля для районов края, работы в условиях пандемии и так далее.

Вопросы работы травматологии поднял сотрудник отделения Александр Шмаков. Он обратил внимание на то, что замкнуть полностью плановую помощь детям по травматологическому профилю на федеральном центре не получится.

«Некоторым пациентам требуется плановая помощь. Но в достаточно быстром формате – к примеру, в течение недели. Федеральный центр большая махина и в силу структурных особенностей у них не получится организовать работу так, чтобы эти пациенты могли ее получить. Раньше они поступали сюда. Но сейчас, после перевода сюда экстренной травматологии оно перегружено. Реально существующие сегодня койки перегружены, и мы вынуждены выписывать пациентов (слава бону не в ущерб здоровью) раньше положенного срока. Чтобы у нас были свободные койки и мы могли на них рассчитывать. Хотел бы услышать ответ по поводу нагрузки относительно экстренных пациентов. Существуют ли какие-то альтернативные пути решения проблемы – к примеру открытия еще одного травматологического отделения. распределения дежурства по дням? 60 коек на весь край – катастрофически мало», - сказал он.

Министр заметил, что этот как раз тот вопрос, который может решиться здесь и сейчас. Если говорить о расчетном количестве коек, то они у нас пока профицитны, что показывает анализ прошлых нескольких лет.

«Вопрос нефункционирования федерального центра сейчас и серьезной загрузки отделения в центре охраны материнства и детства – связаны между собой. Возобновим работу федерального центра, если конечного фонда здесь будет не хватать, мы решим этот момент. Но рассматривать вопрос о создании еще одного отделения на базе другой больницы – неправильно с точки зрения комплексности предоставления детской медицинской помощи», - пояснил Попов.

Кошелек похудел

Беседа в Диагностическом центре беседа по понятным причинам сложилась вокруг выплаты заработной платы. Однако как предупредил перед началом встречи коллектив Диагностического Попов, ситуация требует публичного решения, так как уже вышла в публичную плоскость.

Напомним, ограничение оказания плановой медицинской помощи серьезно сказалось на объемах работы Диагностического центра. В апреле сотрудники получили минимальный объем заработной платы. В мае, когда часть приемов была возобновлена, в СМИ обратились представители центра. Они рассказали, что получили заработную плату немногим выше апрельской, несмотря на то, что работали в достаточно интенсивном режиме.

Ситуацию прокомментировали заведующие отделений. Они рассказали, что в последнее время в работе центра принимал участие не весь коллектив. Это объясняется требованиями Роспотребнадзора ограничить круг лиц, участвующих в процессе. Поскольку мы оказывали только экстренную помощь и формировали с нуля «красную зону».

При этом Диагностическому центру пришлось закупать большое количество защитных диагностических средств, по-другому выстраивать помещения и структурировать работу. Все это потребовало существенных финансовых затрат.

«Кошелек наш общий похудел, а приток денег значительно уменьшился, мы стараемся объяснять это коллективу, но кто-то относится с пониманием, а кто-то возмущен », - пояснила одна из заведующих.

Заведующий отделом стационарзамещающих лечебных технологий Николай Назаренко пояснил природу недовольства.

«Самые первые возмущения возникли не сейчас, а когда после ухода на самоизоляцию получили МРОТ, ведь президент в телевизоре пообещал. Поверьте, ь больше всего таких вопросов достается среднему звену. Руководство сверху говорит – работайте, а исполнители снизу – нам обещали. Мы стали заложниками ситуации. Стараемся компенсировать людям какие-то финансы, но не все готовы понимать и принимать ситуацию».

Он считает, что возникшая ситуация с заработной платой возникла по объективным причинам и рассказал, что за годы работы с аналогичными случаями встречается уже в третий раз.

Владимир Попов достаточно жестко отреагировал на все представленные пояснения. Он заявил, что ситуация вылилась в публичное поле, потому что людям недостаточно пояснили, что и как происходит и чего ждать от дальнейшей ситуации.

Он также настоятельно рекомендовал администрации вовлекать коллектив в обсуждение вопросов, касающихся выплат заработной платы и стимулирующих выплат.

«Явно назрели изменения в коллективном договоре, но этот вопрос также необходимо широко обсуждать. Никогда не будет так, что довольны все. Однако коллегиальность решения должна быть однозначно», - резюмировал он.

Он также обозначил, что в случае если до коллектива не удается донести какую-либо информацию, он готов приходить и встречаться с людьми.

Роддом откроем

Посещение министром роддома №1, тоже связано с недавними событиями. В интернете была опубликована петиция, где персонал учреждения заявлял о готовности открыть роддом и принимать пациенток и запретах Министерства здравоохранения, которые этому, якобы, препятствуют.

Сотрудники роддома продемонстировали: готовность на 18 июня действительно есть: выделена закрытая диагностическая зона для пациенток, неуспевших обследоваться на коронавирус, определена логистика перемещения по роддому, входы и комнаты для персонала и так далее.

Разговор начался еще у крыльца и коснулся наболевшей темы: почему не предупредили до необходимости такой перестройки раньше, когда роддом только закрывался.

«Подписанный приказ касался всех медучреждений», - возразил министр.

Разговор с коллективом вышел спокойным. Обещание открыть учреждение с понедельника коллектив от министра здравоохранения получил, что неожиданно для министра и главврача встретил аплодисментами.

Похоже, что личное общение Дмитрия Попова с медиками как минимум сняло напряжение в коллективах трех учреждений. Роддом в понедельник начнет вновь принимать пациенток (соответствующий приказ уже подписан), перспективы травматологии уже тоже обозначены, по результатам проверок, которые сейчас ведутся в Диагностическом центре, будет еще одна встреча. Возможно, именно она расставит все точки над «и» окончательно.