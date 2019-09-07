Строительство развлекательного комплекса за 3,9 млрд рублей началось в игорной зоне «Сибирская монета»

Новости 19.06.2020 17:30 133

В игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском крае стартовало строительство развлекательного комплекса с отелем и казино. Общий объем инвестиций в проект составляет 3,6 млрд рублей, передаёт "Коммерсант".

Согласно проекту, в игорной зоне разместятся: отель на 150 номеров, ресторан, спортивный зал, теннисный корт, бассейн, спа-салон, конференц-зал и другие объекты общей площадью свыше 10 тысяч кв. м. Кроме того, здесь появятся: слот-зал на 300-игровых автоматов и 10 игорных столов, казино площадью 5 тысяч кв. м и зона отдыха.

Инвестором проекта выступает ООО «Золотая ласточка 8». Президент компании Алексей Сакварелидзе ранее рассказывал, что отель будет работать под брендом одной из международных гостиничных сетей на условиях франшизы, а окупаемость проекта составит около 10 лет.

В настоящее время в «Сибирской монете» работает одно казино Altai Palace, открытое в 2014 году. Алексей Сакварелидзе является его совладельцем.