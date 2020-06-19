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Закажи товары и услуги АО «Алтайэнергосбыт» онлайн – забери, где удобно!

Новости
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Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» могут приобрести электротехническую продукцию и заказать весь спектр энергосервисных услуг онлайн, по выгодным ценам, при этом потратив минимум времени!

Как заказать товар?

  1. На сайте интернет-магазина компании выберите нужный товар и добавьте его в корзину;
  2. Заполните небольшую форму (имя и телефон, адрес склада, с которого удобно забрать заказ);
  3. Оплатите товар. Это можно сделать в интернет-магазине посредством банковской карты без комиссии.
Наличие товаров можно уточнить на сайте интернет-магазина и по телефонам офисов обслуживания.

Как заказать услугу?

(Электромонтажные работы, установка и обслуживание приборов учёта, услуги по подготовке технической документации и т.д.)

  1. На сайте интернет-магазина компании заполните заявку (ФИО, телефон, e-mail, город/село) и нажмите кнопку «Отправить»;
  2. В ближайшее время специалисты компании свяжутся с вами.

Кроме того, заказать услуги можно следующими способами:

  • В «Личном кабинете клиента» для физических лиц на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store;
  • На сайте компании:
  1. Раздел «Населению»/ «Коммерческие услуги» – для физических лиц;
  2. Раздел «Организациям»/«Коммерческие услуги» - для юридических лиц.
  • По бесплатному телефону контактного центра: 8 800 350 55 66.

На правах рекламы. 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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