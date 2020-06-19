Закажи товары и услуги АО «Алтайэнергосбыт» онлайн – забери, где удобно!

Новости 22.06.2020 9:30 265

Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» могут приобрести электротехническую продукцию и заказать весь спектр энергосервисных услуг онлайн, по выгодным ценам, при этом потратив минимум времени!

Как заказать товар?

На сайте интернет-магазина компании выберите нужный товар и добавьте его в корзину; Заполните небольшую форму (имя и телефон, адрес склада, с которого удобно забрать заказ); Оплатите товар. Это можно сделать в интернет-магазине посредством банковской карты без комиссии.

Наличие товаров можно уточнить на сайте интернет-магазина и по телефонам офисов обслуживания.

Как заказать услугу?

(Электромонтажные работы, установка и обслуживание приборов учёта, услуги по подготовке технической документации и т.д.)

На сайте интернет-магазина компании заполните заявку (ФИО, телефон, e-mail, город/село) и нажмите кнопку «Отправить»; В ближайшее время специалисты компании свяжутся с вами.

Кроме того, заказать услуги можно следующими способами:

В «Личном кабинете клиента» для физических лиц на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store;

На сайте компании:

По бесплатному телефону контактного центра: 8 800 350 55 66.

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