Почему с крупным арендатором «Китайского» рынка расторгли договор

Новости 19.06.2020 16:45 396

На «Китайском» рынке в Барнауле назрел конфликт между администрацией и бывшим крупным арендатором из Вьетнама, который несколько лет размещал здесь свои киоски и сдавал их в субаренду. Согласно банку данных исполнительных производств судебных приставов, он уже задолжал рынку более 1 млн рублей.

Остальные дела рассматриваются в суде, плюс администрация готовит новые иски. Всего арендатора могут обязать заплатить около 7 млн рублей. При этом сам бизнесмен требует с рынка 1,7 млн рублей и пока не вывез свои киоски, несмотря на расторгнутый с ним договор аренды. В споре разбирался «АиФ-Алтай».

Спор на 7 млн

Официальное название рынка — АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края». Его акции принадлежат правительству региона. Возглавляет его Иван Куц. В марте 2019 года, когда его назначили директором, он сразу обратил внимание на лидера дебиторской задолженности — уроженца Вьетнама, имеющего российское гражданство, господина Чу Хонг Ханя.

"На тот момент он задолжал 4 млн рублей, долги копились с августа 2018 года, - вспоминает Иван Куц. - Я его пригласил, внимательно выслушал, вошел в его ситуацию. Пытался помочь ему работать, чтобы он погасил долги перед администрацией рынка. Однако он долги не отдал. В результате мы расторгли с ним договор аренды в одностороннем порядке, что позволяли прописанные условия. Самое главное в этой истории — Хань регулярно брал деньги с предпринимателей, которым сдавал киоски в субаренду, но в кассу нашего краевого предприятия ничего не отдавал. Он забрал арендную плату за часть января, февраль и март, а затем объяснил свои действия по неуплате нам — пандемией коронавируса. Фактически просто исчез".

Согласно открытым данным и сведениям, предоставленных администрацией рынка, финансовое положение Чу Хонг Ханя нельзя назвать стабильным. Конкретно рынок пытается взыскать с него деньги по трем направлениям — всего около 7 млн рублей. Причем часть из них уже в производстве приставов.

Первое. В арбитраже рассматриваются два дела о взыскании с Ханя арендной платы на 838 тысяч и 3 млн рублей. По мнению юристов краевого предприятия, в этих делах более чем реальны перспективы вердикта суда в пользу истца.

Второе. Есть уже вступившие в силу решения суда, согласно которым Хань должен рынку более 1,1 млн рублей. Эти решения бывший партнер не исполнил и за дело взялись приставы. Убедиться в этом можно, заглянув в открытую базы данных ведомства. Там видно, что у ответчика есть и другие непогашенные обязательства. Суммы разные: от 1000 рублей за нарушение ПДД до 1,45 млн рублей за «иные взыскания имущественного характера». Приставы арестовали 139 его ларьков и автомобиль Mercedes Benz.

Третье. Администрация рынка подготовила ему еще несколько претензий на сумму более 1 млн рублей.

"Если вернуться к решениям, уже вступившим в силу, то к ним относится соглашение между сторонами, заключенное в суде, которое Хань нарушил, - отмечает Иван Куц. - Мы договорились о рассрочке и графике платежей. Он принял на себя обязательства в суде, мы простили ему пеню, пошли на определенные уступки, дали возможность вновь торговать здесь, чтобы он заработал и отдал долг. У нас есть исполнительный лист. Он просрочил график платежей, о чем мы его письменно предупредили".

В свою очередь Чу Хонг Хань заявил ИА «Толк», что не согласен с суммой долга. Он утверждает, что никаких документов об этом не подписывал. Арендатор считает, что в последнее время ему завышали тарифы, поэтому он хотел бы пересмотреть их и в дальнейшем пересчитать заявленные суммы.

"Я настаиваю, что господин Хань знал о своих долгах и подписывал соглашение в суде, где работали его представители по доверенности", - парирует гендиректор ТПК.

Жалобы во все инстанции

Администрация рынка предъявила к Ханю требование о демонтаже киосков с территории ярмарки. Пока они находятся там, предприниматель фактически удерживает землю. Чу Хонг Хань подал иск на 1,75 млн рублей с формулировкой «необоснованное обогащение». Он заявил, что готов забрать киоски, но они в аресте у приставов.

"В середине мая 2020 года Иван Куц пустил на рынок человека, который собирает с людей деньги за аренду тех мест, на которых стоят мои киоски, - рассказал Хань ИА «Толк». - А если люди начинают выяснять, за что именно платят, то им говорят, что только за землю, а по поводу киосков пусть якобы со мной решают вопрос. Куц просто зарабатывает на моем имуществе".

Руководитель ТПК на это отвечает, что нашел инвестора, который готов развиваться на территории вещевой ярмарки, как и многие инвесторы.

"Мы, как акционерное общество имеем право строить отношение с любыми субъектами малого и среднего бизнеса, которых рассматриваем как инвесторов - пояснил Куц. - Это нормальные экономические отношения. Официально Хань — не участник ярмарки, его с субарендаторами больше ничего не связывает. А с кем я после него заключил договор, его не касается. Его имущество я никому в аренду не сдавал, не продавал, не портил".

Кстати, по последнему пункту у сторон тоже разгорелся спор. Часть киосков бывшего предпринимателя демонтировали и поместили на ответственное хранение на территории рынка. Хань опасается, что их грубо поломали и порезали болгаркой, поэтому он не сможет продать киоски или использовать их повторно. Администрация рынка уверяет, что ларьки аккуратно разобрали, вплоть до последнего винтика.

"Мы часть киосков разобрали сами, а часть стоит. Его имуществу никто вреда не наносит, он в любой момент может его забрать, - добавляет управляющий. - Что касается его иска о неосновательном обогащении — суд разберется. Мы не согласны с требованиями Ханя. Если даже решат не в нашу пользу, вычтем эту сумму из его основного долга".

Хань пишет многочисленные обращения в различные инстанции. Например, он пожаловался в Алтайкрайимущество и даже в управление экономической безопасности регионального МВД.

"Почему-то он ищет правды не в арбитраже, как положено в гражданско-правовых отношениях, а пишет на меня жалобы в правоохранительные органы, губернатору, СМИ, - недоумевает Иван Куц. - Полиция ему уже отказала в возбуждении дела. В результате мы занимаемся подбором документов, заявлениями, отписками. Возможно, он хочет измучить нас бюрократией".

Зачем рядовые торговцы соглашались на такие условия?

Торговцы в киосках устали страдать из-за этих споров. У них тоже есть своя позиция. Они уверяют, что добросовестно платили деньги господину Ханю и свои обязательства выполнили. При этом предприниматели утверждают, что выкупили у него эти киоски. Один из них рассказал «АиФ-Алтай» о схеме работы с опальным субарендатором. Он настоятельно попросил не называть его имя. По его словам, Хань якобы брал деньги за выкуп киоска наличными и без бумаг.

"В то время он так и выражался, "хочешь работать — плати мне деньги и выкупай киоск", - заверяет торговец одеждой и обувью. - Никаких договоров мы не заключали. Он настаивал на таких условиях и уверял, что мы будем нормально работать. Так действительно продолжалось несколько лет. Сейчас я написал заявление в полицию. Я настаиваю, что выкупил киоск, а теперь могу его лишиться. Ларьки стоили по-разному, в зависимости от места расположения. Цена доходила до 140 тысяч рублей единоразово. Все остальные торговцы работают по такой же схеме, но боятся сказать. Когда он мне в глаза заявил, что никаких денег у меня не брал, это стало последней каплей. Поэтому я рассказываю об этом и обратился в полицию.

Предприниматель отмечает, что торговля здесь - хлеб для него и его семьи. Другого он делать не умеет.

"Считаю, что Хань поступил недобросовестно. Решить проблему просто - заплати долги и забирай свои киоски. Как директор, больше не хочу иметь с ним каких-либо договорных отношений", - подчеркивает Иван Куц.

Это экономический кластер

Торгово - производственный комплекс Алтайского края — это не просто рынок, а экономический кластер, площадка для комфортного развития субъектов малого и среднего бизнеса, считает Иван Куц, так как бизнес здесь может развиваться в различных направлениях. Это и размещение производственных площадей, складских с особым назначением, хранение при пониженных температурах, а так же торговля продовольственными и непродовольственными группами товаров.

"Мы ставим для себя высокие цели и задачи, выступаем в какой- то части «бизнес-инкубатором», для начинающих предпринимателей и являемся «якорем» для сформировавшегося бизнеса", - резюмирует директор.