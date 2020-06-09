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Алтайский крайизбирком получил колоссальное количество средств защиты и дезинфекции

Новости
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Избирательная комиссия Алтайского края получила крупную партию средств индивидуальной защиты для членов избирательных комиссий и участников общероссийского голосования, а также средств для оборудования помещений для голосования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«В настоящее время основной фронт работ – на распределительном центре, который организован при содействии органов исполнительной власти. Завершается прием всех видов средств индивидуальной защиты и начинается отгрузка в районы и города Алтайского края», - отметила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

По словам Акимовой, к настоящему времени сформирован колоссальный объем перчаток для членов избирательных комиссий и участников голосования, одноразовых масок, бесконтактных термометров, защитных экранов для лица, халатов и шапочек для членов УИК при проведении голосования вне помещения, антибактериальных ковриков и антисептических средств. Только одних масок насчитывается около 2 млн штук, а общий объем антисептика приближается к отметке в 60 тонн.

Также 19 июня состоялось 83-е заседание Избирательной комиссии Алтайского края, на котором было принято решение назначить довыборы в АКЗС по одномандатным избирательным округам №12, №26, №31 на единый день голосования.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Пресс-служба избирательной комиссии АК

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