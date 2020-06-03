Алтайские турбазы откроются не ранее 2 июля

Новости 19.06.2020 15:50 178

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов до 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В настоящий момент эпидситуация остается очень сложной. За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 – у жителей Кош-Агачского района. Мы не можем приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, равно как и к полноценному возобновлению работы общепита», – подчеркнул глава республики.

С 10 июня район въезд и выезд из Кош-Агачского района запрещены.

С 11 июня на Алтае разрешена работа туркомплексов с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе, однако ограничения на приём отдыхающих были продлены до 22 июня. Теперь срок открытия турбаз и гостиниц вновь сдвинулся.