Алтайские турбазы откроются не ранее 2 июля

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов до 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В настоящий момент эпидситуация остается очень сложной. За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 – у жителей Кош-Агачского района. Мы не можем приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, равно как и к полноценному возобновлению работы общепита», – подчеркнул глава республики.
С 11 июня на Алтае разрешена работа туркомплексов с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе, однако ограничения на приём отдыхающих были продлены до 22 июня. Теперь срок открытия турбаз и гостиниц вновь сдвинулся.
Туристы беспрепятственно приезжают отдыхать в Республику Алтай?