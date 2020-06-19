Алтайский профсоюз просит Томенко ввести выплаты учителям за организацию ЕГЭ

Новости 19.06.2020 15:06 411

Алтайский профсоюз работников образования обратился к губернатору Виктору Томенко с просьбой установить допвыплату работникам системы образования края, которые будут участвовать в проведении ЕГЭ. Об этом «Политсибру» рассказал председатель профсоюза Юрий Абдуллаев.

«Ввиду перенесения сроков проведения ЕГЭ и усиленных санитарно-эпидемиологических требований, педагогам при организации экзаменов придётся трудиться весь день в июльскую жару, беспрерывно находясь в масках и перчатках», - сказано в обращении.

В профсоюзе подчеркивают, что большинство учителей лишаются значительной части ежегодного удлиненного отпуска.

В пример приведена Мурманская область, где педагогам установили выплаты в 10 тысяч рублей.

Юрий Абдуллаев от лица президиума профсоюза отмечает, что такое решение будет «лучшей формой признания их нелёгкого, но столь нужного нашим выпускникам труда в это сложное для всех нас время»

Напомним, из-за пандемии начало сдачи ЕГЭ было перенесено с 8 на 29 июня.