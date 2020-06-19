В Алтайском крае зарегистрировано 75 новых случаев коронавирусной инфекции и четыре смерти

Новости 19.06.2020 13:20 482

По данным оперштаба, в Алтайском крае зарегистрировано 75 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Барнауле – 30 человек, Михайловском районе – 18, Ребрихинском районе – 14, Тальменском района – 4, Рубцовске – 2, Новоалтайске, Славгороде, Егорьевском, Залесовском, Курьинском, Троицком, Панкрушихинском районах - по одному человеку.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3153 человека, в том числе 328 детей. В настоящее время в госпиталях края находится 51 больной пациент, из них к аппарату ИВЛ подключено 13. Зарегистрировано четыре смертельных случая. Три из них - от коронавируса, один - иные причины смерти. Всего скончались – 49 взрослых, в том числе 27 случаев от COVID-19, 19 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Всего выздоровело – 2127 человек, из них за прошедшие сутки – 98.

На 19 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 942 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30640 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 161052 человека.