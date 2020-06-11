Алтайские депутаты рассмотрят законопроект об увольнении чиновников за утрату доверия

Новости 19.06.2020 13:55 170

На ближайшей сессии АКЗС в июне депутаты рассмотрят законопроект, детализирующий порядок увольнения должностных лиц в связи с утратой доверия. Об этом сообщает сайт краевого парламента.

«Например, лицо замещающее государственную должность, может быть уволено в связи с непринятием мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является, непредставлением лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений», - пояснил председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов.

Частью 3 статьи 8-2 Закона определяется круг лиц, которые наделены правом принятия решения об увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих государственные должности, в связи с утратой доверия. Так, Губернатор Алтайского края принимает решение в отношении лиц, замещающих государственные должности, назначаемых на должности Губернатором Алтайского края; Алтайское краевое Законодательное Собрание - в отношении лиц, замещающих государственные должности, избираемых или назначаемых на должности Алтайским краевым Законодательным Собранием, и Избирательная комиссия Алтайского края - в отношении лиц, замещающих государственные должности в Избирательной комиссии Алтайского края.

«При решении вопроса об освобождении от должности лица, замещающего государственную должность, в связи с утратой доверия, учитываются характер и тяжесть совершенного им коррупционного правонарушения, обстоятельства, при которых оно было совершено, соблюдение лицом, замещающим государственную должность, других ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также результаты предшествующего совершению коррупционного правонарушения исполнения им своих должностных обязанностей», - подчеркнул председатель комитета по правовой политике.

Решение об увольнении в связи с утратой доверия принимается не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим государственную должность, коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, других случаев отсутствия на службе по уважительным причинам, и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. Законопроект предлагается принять в двух чтениях.