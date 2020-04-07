Средняя площадь жилья в Алтайском крае за два десятилетия увеличилась на 1 кв. м

Новости 19.06.2020 12:55 207

Площадь жилья, приходящаяся на одного жителя региона, с 2002 года увеличилась на один квадратный метр и составила, в среднем по Алтайскому краю, 20 квадратных метров. Об этом «Политсибру» сообщили в Алтайкрайстате.

В 16 муниципалитетах региона средний размер площади соответствует этому показателю, в 43 – составляет 21 кв. м и выше, ещё в 12 населённых пунктах – менее 19 кв. м. Просторнее всего (24 кв. м на человека) жилища в Немецком и Новичихинском районах.

Данные текущей статистики подтвердили наметившуюся тенденцию к увеличению простора жилья в регионе. Так, в 2018 году на одного жителя приходится уже 24,3 кв. м жилья. Причём, в городе этот показатель составляет 23 кв. м, а на селе – 26 кв. м.

«Точная информация о жилищных условиях поможет определить объемы бедности и понять, как с ней бороться. Поэтому вопросы, касающиеся времени постройки жилья, его площади и видов благоустройства входят в программу предстоящей Всероссийской переписи населения», - подчеркнула руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, добавив, что эта информация ценна также для разработки госпрограмм федерального и регионального уровней по капремонту жилья.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года основным типом жилья среди горожан Алтайского края была отдельная квартира (73,5%), у сельских жителей – индивидуальный дом (54,4%).