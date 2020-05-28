Умер замглавы Рубцовска

Новости 19.06.2020 11:59 272

Ночью 19 июня, в возрасте 42 лет скончался вице-мэр Рубцовска Михаил Одокиенко. Об этом сообщил ИА «Банкфакс», которому подтвердили информацию в пресс-службе городской администрации.

По данным некоторых источников, Михаил Одокиенко, возможно, захлебнулся. В настоящее время обсуждается вопрос организации похорон и церемонии прощания, а также решается, кто займёт пост председателя рубцовского управления ЖКХ и экологии, который ранее занимал покойный.

Заместителем мэра и начальником управления по ЖКХ и экологии Михаил Одокиенко назначен в июле 2019 года. Интересно, что эта должность появилась незадолго до прихода Одокиенко - после выделения ЖКХ из сферы ответственности другого вице-мэра – Олега Обуховича. Последний теперь курирует промышленность, энергетику, транспорт, градостроительную деятельность и предпринимательство.