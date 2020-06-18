Экс-заместитель начальника алтайской полиции получил срок за мошенничество

Новости 19.06.2020 11:00 726

Бывший заместитель начальника главка МВД по Алтайскому краю Павел Татарников приговорён к трём годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Также он лишен права занимать руководящие должности в правоохранительных органах сроком на два года. Об этом пишет "Толк".

По данным следствия, в 2018 году Татарников прямо в здании главка под видом передачи взятки другому руководителю взял 2,5 млн рублей у ещё одного сотрудника управления. 1 июля 2019 года Татарников был уволен из полиции, а в декабре факт взяточничества раскрыла ФСБ. После вступления приговора суда в законную силу, Татарников будет лишён льготной пенсии сотрудника полиции.

Павел Татарников работал заместителем начальника главка краевого МВД с 2015 года, большую часть времени – под началом экс-руководителя алтайского управления Олега Торубарова, который покинул этот пост 28 августа 2018 года. С Татарниковым в краевом МВД не продлили контракт. О том, что он уйдет, стало известно в мае 2019 года. Тогда же с новой должности главы МВД Крыма ушел в отставку Торубаров.