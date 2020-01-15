Зампред правления «Таджикской диаспоры» в Рубцовске осуждён за организацию нелегальной миграции

Новости 19.06.2020 10:20 364

Зампред правления АКОО «Таджикская диаспора» по Рубцовску Займудин Сабуров получил 1,5 года колонии общего режима за организацию нелегальной миграции граждан Таджикистана в Алтайский край. Об этом сообщает пресс-служба алтайского управления ФСБ.

По данным силовиков, в 2018 году Займудин Сабуров и его сообщница Иноятхон Косимова организовали преступную группу для организации фиктивных браков между гражданами Таджикистана и россиянками. Сабуров выступал в роли организатора, а Косимова подыскивала женщин, преимущественно из неблагополучной социальной среды, которые за деньги согласились бы вступить с иностранцами в фиктивный брак. Осуждённые успели "легализовать" в России трёх человек.

Обязательным условием для организации получения иностранцами разрешений на временное проживание без учета квоты, а в последующем - гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, является наличие заключенного в установленном порядке брака с гражданином Российской Федерации.

В ходе следствия установлено, что за каждый из таких браков Сабуров и Косимова получали от 25 до 50 тысяч рублей.

Иноятхон Косимова приговорена к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Заключенные благодаря «содействию» осужденных браки признаны судом фиктивными и аннулированы.