Мэр Славгорода и Ко: как главы сибирских городов и сел наработали на статью

Новости 22.06.2020 7:30 611

Глава администрации Славгорода признался, что набрал взяток на 6 млн рублей. Пока это самый крупный «улов» среди глав муниципалитетов в Сибири с начала года. Чиновники в разных регионах придумывали хитрые схемы, подделывали документы, выписывали себе солидные премии, обещали покровительство за «скромные» суммы, но в итоге оказались под следствием. Подробнее в обзоре «Политсибру».

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В конце мая оперативники при получении взятки задержали мэра Славгорода Сергея Горбунова. Чиновника арестовали прямо на рабочем месте, деньги, около 1,5 млн рублей, ему передал представитель одной из компаний города. Средства предназначались за принятие решения в пользу компании как будущего поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении договоров в обход официальной процедуры закупки. Горбунов своей вины не отрицает и признался в получении взяток в общей сложности на 6 млн рублей. Расследование продолжается.

В апреле суд вынес приговор главе одного из сельсоветов в Тальменском районе. Следствие установило, что в 2015 году женщина изготовила фиктивную выписку из похозяйственной книги, на основании которой зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 2915 кв. м. в органах Росреестра. А в 2016 году чиновница по той же схеме подготовила «липовые» выписки для своей знакомой, которая зарегистрировала два участка. Глава сельсовета получила 3 года условно.

В январе было завершено расследование в отношении бывшего мэра Рубцовска Владимира Ларионова. По данным следствия, Ларионов мошенническим путем завладел деньгами одной из местных компаний — более 1,1 млн рублей. За это он обещал содействовать в выплате долга со стороны МУП «Рубцовские тепловые сети».

Ларионов вину свою не признал, но собранные доказательства позволили передать дело в суд. Отметим, что в 2016 году экс-мэр уже был осужден за превышение полномочий, но избежал наказания благодаря амнистии.

Республика Алтай

В июне вступил в силу приговор в отношении бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина. Чиновника обвиняли в мошенничестве и еще по двум коррупционным статьям. Облогин, используя свое служебное положение, похитил принадлежащий мэрии автомобиль стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Кроме того, присвоил себе более 17 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов, а обещание мэра предоставить ООО «Управляющая компания Центральная» муниципальные гарантии вообще стоило бюджету более 107 миллионов рублей.

По приговору суда Облогин получил условный срок 4 года.

В апреле завершилось расследование в отношении главы Кош-Агача Дауткана Кыдырбаева. Как сообщается на сайте регионального следкома, его обвиняют в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере.

С 2017 по 2019 год глава «надергал» из бюджета порядка 1,4 млн рублей. Преступление удалось доказать благодаря взаимодействию следственных органов и оперативных служб УФСБ России по Республике Алтай. Чиновник своей вины не признал, но дело с собранными доказательствами было передано в суд.

Новосибирская область

В мае стало известно, что глава Станционного сельсовета обвиняется в превышении полномочий. По данным следствия, в 2014 году, в нарушение всем норм и требований она предоставила по договору социального найма жилье гражданину, который малоимущий не являлся. А после житель обратился в Новосибирский горсуд, и смог приватизировать выданную «двушку». Ущерб бюджету составил около 1,5 млн рублей. На квартиру был наложен арест, сейчас дело рассматривается в суде.

А вот расследование в отношении бывшего главы города Обь продолжается. В 2017 году, будучи еще главой города, чиновник издал два постановления, которые отменяли признание 30 жилых домов аварийными. Дома были исключены из реестра аварийных и подлежащих сносу домов, что повлекло нарушение прав собственников.

Красноярский край

В апреле завершили расследование в отношении главы поселка Кедровый. По данным следствия, в 2018 году 34-летний чиновник фиктивно трудоустроил своего знакомого водителем в администрацию. При этом автомобиль глава использовал сам, предоставляя «липовые» отчеты, а зарплату водителя перевел на свой банковский счет. Дело рассматривается в суде.

А глава Козульского района попался на взятке. По версии следствия в октябре 2018 года чиновник получил от представителя юридического лица взятку в 400 тысяч рублей. В обмен на это глава обещал компании победу на аукционе при заключении муниципальных контрактов. Известно, что это не единственный эпизод с взяткой, расследование продолжается.

Омская область

Бывшего главу администрации Екатерининского сельского поселения будут судить за присвоение 244 тысяч рублей. По данным следствия, чиновник на протяжении трех лет незаконно выписывал себе премии.

А глава Седельниковского района попался на мошенничестве. Он заключил контракт подконтрольной ему компанией на ремонт дороги в селе Седельниково. Работы были проведены некачественно и в гораздо меньших объемах, чем требовалось. Деньги за ремонт - более 2,6 млн рублей чиновник похитил. Дело предано в суд.

В Иркутской, Томской и Кемеровской области с начала года уголовных дел в отношении глав не возбуждалось.