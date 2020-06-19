В районной больнице на Алтае проводят дезинфекцию после обнаружения очага коронавируса

Новости 19.06.2020 9:00 615

По данным оперштаба в Михайловской ЦРБ Алтайского края зарегистрировано 20 COVID-19, - сообщили в оперативном штабе Алтайского края.

Изначально по клиническим показаниям в учреждении выявили двух пациентов в терапевтическом и реанимационном отделении. А при проведении противоэпидемических мероприятий выявлены остальные инфицированные.

Как рассказал Политсибру главный врач Михайловской ЦРБ Александр Бокк, в настоящее время стационар закрыт для приема пациентов, всех больных, которым требуется госпитализация, направляют в Волчихинскую ЦРБ.

«Часть пациентов, у которых был обнаружен коронавирус , перевели в ковидные госпитали Барнаула. Те пациенты, у которых заболевание протекает бессимптомно, лечатся амбулаторно», - пояснил он.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, сегодня 19 июня в стационаре проводится заключительная дезинфекция, после чего он начнет работу в прежнем режиме. По словам Бокка, всем сотрудникам были сделаны тесты на COVID-19. Дальнейшую помощь пациентам будут оказывать медики с отрицательными результатами.