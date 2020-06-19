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В районной больнице на Алтае проводят дезинфекцию после обнаружения очага коронавируса

Новости
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По данным оперштаба  в Михайловской ЦРБ Алтайского края   зарегистрировано  20  COVID-19, - сообщили в оперативном штабе Алтайского края.

Изначально по клиническим показаниям  в учреждении выявили двух пациентов в терапевтическом и реанимационном отделении.  А при проведении противоэпидемических мероприятий выявлены остальные инфицированные.

Как рассказал Политсибру главный врач Михайловской ЦРБ Александр Бокк,  в настоящее время стационар закрыт для приема пациентов, всех больных, которым требуется госпитализация, направляют в Волчихинскую ЦРБ.  

«Часть пациентов, у которых был обнаружен  коронавирус , перевели в ковидные госпитали Барнаула.  Те пациенты, у которых заболевание протекает бессимптомно, лечатся амбулаторно», - пояснил он.

По данным регионального  управления  Роспотребнадзора, сегодня 19 июня  в стационаре проводится заключительная дезинфекция, после чего он начнет работу в прежнем режиме.  По словам Бокка, всем сотрудникам были сделаны тесты на COVID-19.   Дальнейшую помощь пациентам будут оказывать медики с отрицательными результатами.

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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