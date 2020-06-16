Это была боль. Депутат Солнцева о скандалах в медицине Алтайского края

Мнения 19.06.2020 8:10 378

Петиции, стихийные митинги, сотни комментариев в соцсетях, обманутые надежды, работа в тяжелых условиях – коронавирус выкрутил не один винтик в системе алтайской медицины. Но очень многие вопросы можно было бы решить «без крови». Так считает депутат парламента Алтайского края, в прошлом врач Ирина Солнцева. Мы встретились накануне Дня медика (в 2021 году его отмечают 21 июня), но разговор получился не праздничным.

Власть не допускала критики

В период пандемии самой скандальной сферой в крае стала, разумеется, медицина. Из последнего на слуху - история в Диагностическом центре, где медики вышли на улицу с требованиями достойной зарплаты. Кто виноват и что делать?

Я считаю, что причина этого скандала – не очень правильная работа администрации центра. Нужно было сразу собрать коллектив, с каждым поговорить, объяснить, кто и сколько получит за коммерческий «простой» центра, убедиться, что все поняли. Теперь там разбирается Минздрав и, думаю, все урегулирует. И тем, кто реально работал с 8 до 20 часов, пересмотрят выплаты.

А не кажется ли вам, что этот скандал разгорелся благодаря чьим-то политическим интересам?

Я слышала такие предположения. Возможно, доля правды в этом и есть. Но я очень хочу верить в обратное.

Как думаете, прецедент с ДЦАК выпустит «джинна»? Станут ли обычно не выносящие сор из избы медики теперь открыто заявлять свое несогласие и по другим ситуациям?

Сотрудники Диагностического центра Алтайского края обратились в прокуратуру и трудинспекцию Новости 16.06.2020 12:20

Станут, если руководители больниц не будут максимально открыты, сами не инициируют широкое обсуждение всех спорных моментов. Нас же никто не зажимает. Если раньше все молчали, потому что власть не допускала никакой критики, то теперь все совсем иначе.

Но когда медики выходят на улицу – это, прежде всего, проблема начальника. Грамотный главврач никогда такого не допустит. Все подобные разногласия всегда можно урегулировать. Всегда можно и нужно встречаться с коллективом, обсуждать проблемы, слушать и слышать.

То же самое должен делать и министр здравоохранения. Я знаю, что Дмитрий Попов регулярно посещает больницы и поликлиники по всему краю. Надо чаще собирать медиков, советоваться с ними, все проговаривать.

Медики ДЦАК – не единственные у кого есть вопросы. В системе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом к середине июня было 366 обращений. Около 60% жалоб оказались не обоснованными. В некоторых случаях выплаты пришли с запозданием по техническим причинам. В целом прокуратура не выявила серьезных нарушений.

Сидеть и тихо обижаться

Конечно, вопросов много. Президент с экрана телевизора сказал, что медики получат по 80-50-25 тысяч рублей. А на деле выплаты оказались значительно меньше. Что за обманка такая?

Для меня это было болью. Мы все услышали одно, а потом из правительства пришел совсем другой документ, где была приписка «за фактически отработанное время» (то есть значительно меньше обещанного – прим.ред.). У меня в те дни телефон буквально разрывался, звонили медики, жаловались, спрашивали. А я им говорила: да не может такого быть, это просто какая-то неточность.

Люди работают в «красной зоне», в этих костюмах по 4-6 часов, без возможности попить, сходить в туалет, иногда даже просто присесть. Люди, которые буквально оставили семьи и живут в больницах, исполняя свой долг. Как можно не заплатить им то, что лично пообещал президент? Нельзя так поступать. Не в этих условиях, не сейчас.

Благо, эту ошибку – иначе я ее никак не назову – исправили быстро. Буквально за неделю. Выплаты уже получили 3890 работников в 94 медицинских организациях по постановлению № 415, 1796 работников из 57 учреждений по постановлению № 484. Общая сумма - 111,5 млн рублей.

А как исправить несправедливость, что «ковидные» врачи теперь получают много денег, а их «нековидные» коллеги значительно меньше, хотя могут работать в разы больше?

Начните с себя. Власти Алтайского края готовы возвращать плановую медпомощь Новости 15.06.2020 14:15

У «ковидных» высокий риск заражения. Особенно у тех, кто, например, работает в обычных условиях и по скорой выезжает на вызов (а они же без защитных костюмов), а потом у больного выявляют коронавирус.

И огромное спасибо губернатору. Несмотря на непростую ситуацию в бюджете, он нашел средства на выплаты рентгенологам, рентгенлаборантам, сотрудников баклабораторий, младшему медперсоналу, патологоанатомы (тем, кого не было в федеральных постановлениях).

А про несправедливость: что действительно несправедливо, так это нехватка рабочих рук. Очень многим медикам, которые сейчас сидят в отпусках, было предложено работать в ковидных госпиталях, людям дали возможность заработать. Но вышли единицы. И самое обидное, это те, кто сейчас сидит в интернете и жалуется на безденежье и кредиты. Одень эту форму и пойди поработай. А сидеть и тихо обижаться, что тебя не поняли и не приняли, это не правильно.

Но все ли могут, ведь без работы как раз узкие специалисты?

Оказывать помощь в период пандемии могут не только инфекционисты или терапевты. Посмотрите, у нас работают педиатры, окулисты, пульмонологи, реаниматологи, хирурги. Их быстро переобучают.

Я разговаривала с одним молодым хирургом. Он очень рад этому огромному опыту, новым навыкам, новым людям. Это и для студентов колоссальная практика. Наше поколение так учили, что мы могли и роды принять, и ЭКГ прочитать, и рентген-снимок посмотреть. Сейчас же все специалисты узкого профиля. Надо быть готовым ко всему.

Другой министр решит все проблемы?

В сети есть петиция за отставку министра здравоохранения. Как думаете, есть ли здесь политический подтекст?

В сети появилась петиция за отставку алтайского министра здравоохранения Попова Новости 11.06.2020 16:36

Не знаю, не берусь даже предполагать. Но я уверена, что в данном случае вопросы не столько лично к Попову, сколько ко всей системе. И, наверное, это определенный выплеск всего, что копилось годами. Эхо оптимизации.

А вот представьте, придет другой министр. И что, сразу во всех селах откроются больницы, сразу решится кадровый голод, сразу медики станут довольными всеми условиями труда и оплаты?

И ладно бы он был закрытым министром. Так сотовый Попова есть у всех депутатов. Любой может ему позвонить и рассказать про конкретную ситуацию на своем округе. Он всех готов принять, выслушать и разобраться даже в самом узком вопросе.

Отрадно и то, что сам губернатор Виктор Томенко серьезно относится к здравоохранению, вникает во все, выделяет на эту сферу немало средств. Это не лесть, это правда.

И что, вам кажется, команда справляется с работой?

Вполне. Давайте будет честны, в здравоохранении в последние годы много было сделано. В крае созданные межрайонные центы, которые избавляют от необходимости получать высокотехнологичную помощь только в Барнауле. У нас по краю есть томографы, реанимобили, ангиокомплексы и многое другое. У нас медленно, но решается кадровая проблема. Да, результаты мы увидим, только через пару лет. Но они будут. В это вкладываются серьезные средства и силы.

Хотя уже в 2020 году смертность более чем на 945 случаев ниже, чем в тот же период в 2019 году. Это говорит о том, что здравоохранение работает нормально.

Было тяжелое время сокращений, но это был федеральный посыл. Когда нам давали меньше денег на медицину, то и пошли все закрытия. Надеюсь, теперь взгляд на здравоохранение будет другим, и мы забудем слово оптимизация.

А каким должен быть этот другой взгляд?

Нам придется пересмотреть все процессы. Дмитрий Попов рассказал, что ждет систему здравоохранения Алтайского края Новости 05.06.2020 15:20

Во-первых, надо пересмотреть подходы к многопрофильным больницам. Мы в крае, кстати, это уже делаем. Во-вторых, реанимировать систему инфекционных отделений в районах, которые у нас когда-то позакрывали.

В-третьих, конечно, создать запас СИЗов. Ну и пересмотреть многие документы, в том числе положение об инфекционном госпитале. Ведь несколько историй с заниженными выплатами произошли как раз из-за формальностей.

И самое главное, надо признать наконец, что врач не оказывает услугу. Это должна быть престижная и уважаемая профессия. Обществу и чиновникам надо бы уже осознать, что эти люди сейчас, да и всегда, рискуют своей жизнью, спасая другие.

Мы еще не знаем последствий коронавируса

Как думаете, стоит ли ждать нового всплеска?

Все возможно. В Китае уже пошла новая волна. Да если и не COVID-19, так что-то другое будет. Но к следующему разу мы подойдем с готовыми мерами реагирования, работа будет более четкой и отлаженной.

Если в первый месяц мы все еще боялись, то теперь ежедневные +70 зараженных никого не волнуют. Люди устали и не верят, что вирус опасен. Смертность небольшая, симптомов может и не быть, лечат чуть ли не аскорбинкой.

Нет-нет, это очень серьезная проблема. Смертность небольшая, но она все-таки есть. Доля тяжелых больных только растет. А посмотрите, какая высокая контагиозность: вот он заболевший и сразу несколько инфицированных в его окружении.

Но самое главное – мы не знаем последствий. Что будет с теми, кто перенес заболевание даже в легкой форме? Не изучен еще этот вирус. Так что пока надо быть очень осторожными, соблюдать элементарные гигиенические меры. Сейчас эти антисептики, маски доступны на каждом шагу.

О чем еще сказала Ирина Солнцева:

Когда ты выбираешь профессию врача, ты должен четко понимать, на что подписываешься. Это профессионализм, отдача душевных и физических сил, чувство сострадания. Кто-то пошел в «красную зону», а кто-то сидит и строчит в интернете гневные сообщения.

Медики всегда отличались сдержанностью. Но COVID стал неожиданностью для всех. Как себя вести, что делать – ни в одной стране не было единого и сразу правильного рецепта.

Посмотрите, как регионы трясет. У нас еще более-менее.