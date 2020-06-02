Алтайское УФАС удовлетворило жалобу компании, намеревающейся строить набережную на Лесном пруду в Барнауле

Новости 18.06.2020 18:30 962

Алтайское УФАС удовлетворило жалобу ООО «МДС-Алтай», поданную ранее к региональному Минприроды. Теперь для подачи заявки на торги за право формирования искусственного участка на Лесном пруду в Барнауле необходимо получить согласие недропользователя на его застройку.

Сформировать искусственный земельный участок на Лесном пруду в Барнауле предложило «МДС-Алтай». Компания намерена построить на берегу Барнаулки самую протяжённую набережную в городе (2,2 км) и сформировать участок под квартальную застройку. На нём предполагается разместить 29 жилых домов и несколько социальных объектов. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

Для создания искусственного земельного участка на водном объекте, которым является Лесной пруд, требуется провести соответствующий аукцион. Он был объявлен алтайским Минприроды 25 мая. Срок подачи заявок завершается 26 июня, сами торги должны состояться 1 июля. Через два дня после появления лота, от «МДС-Алтай» в антимонопольную службу поступила жалоба. Компания потребовала внести в документы торгов положение о том, чтобы обязать их потенциальных участников предоставить согласие недропользователя на застройку торгуемой территории.

Кто же пользуется недрами?

«Комиссией УФАС установлено и организатором торгов не оспаривается, что в границах искусственного земельного участка находится земельный участок недр первой очереди Булыгинского месторождения, на который представлено право пользования ООО «МДС-Алтай» (разрешение Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 14.04.2020 № 24/П/4049, лицензия на пользование недрами БАР 80389 ТЭ, участок недр имеет статус – горный отвод)», – поясняется в тексте решения УФАС.

Ещё в 2014 году «МДС-Алтай» пыталась начать на месторождении добычу песка (основной вид деятельности предприятия - прим.ред.). В геологоразведку компанией было вложено 37 млн рублей, однако барнаульская мэрия воспрепятствовала началу добычи. Высказывались предположения, что с помощью нынешнего проекта набережной фирма пытается «отбить» вложения и всё-таки организовать добычу песка. Впрочем, если проект действительно будет реализован, то ничего криминального в том, чтобы «совместить приятное с полезным» не просматривается.

Жалоба удовлетворена

15 июня 2020 года Антимонопольная служба признала требования «МДС-Алтай» обоснованными и обязала Минприроды включить в требования к участникам аукциона пункт о согласии недропользователя. Таким образом, для участия в торгах заявителю требуется получить разрешение у «МДС-Алтай», которое само претендует на данный участок.

Сомнительно, что данным проектом намерен заняться кто-то ещё. Вероятно, «МДС-Алтай» просто постаралось подстраховаться во избежание повторения истории с барнаульским Ковшом, когда, помимо инициатора проекта – ООО «Акватория» – на торги за право засыпки части Ковша заявился ещё один участник и разгорелась борьба, которая привела к остановке аукциона. На данный момент он так и не возобновился.