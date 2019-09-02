Суд вынес приговор экс-руководителям барнаульского «Горзеленхоза»

Новости 18.06.2020 17:30 999

18 июня завершилось оглашение приговора экс-руководителю барнаульского МУП «Горзеленхоз» Сергею Гончарову и бывшему главному инженеру предприятия Евгению Резанцеву.

Как рассказал «Политсибру» адвокат Дмитрий Липатников, оба получили штрафы. Гончаров – в размере 3 млн рублей, Резанцев – 2 млн. Адвокат Юрий Овчинников добавил, что сумма взятки не превышала 600 тысяч, причём Резанцев не был признан виновным в получении взятки – ему инкриминировали лишь посредничество.

Пресс-служба алтайского следкома сообщает, что Гончаров также признан виновным в превышении должностных полномочий и лишен права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях сроком на 5 лет (Резанцев – на 4 года).

Сергей Гончаров был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю в сентябре 2018 года. Арест состоялся после получения более чем 200 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. По данным следствия, взятка получена за заключение и подписание договора на выполнение работ по ликвидации последствий июньского урагана.

В суде обвиняемые признали вину и выразили раскаяние.