Вспышка коронавируса произошла ещё в одной алтайской больнице

Новости 18.06.2020 16:20 1160

Михайловская ЦРБ в Алтайском крае закрыта в связи со вспышкой коронавируса. Предварительно, диагноз подтвержден у десяти человек. Всех новых пациентов будут направлять в Волчихинскую больницу. Об этом пишет "КП-Барнаул".

Региональный Минздрав подтвердил информацию и в настоящее время готовит официальный комментарий.

15 июня в реанимацию ЦРБ поступил экстренный пациент, оказавшийся инфицированным коронавирусом. В настоящее время сотрудников и пациентов тестируют. Больных с положительными результатами тестов на коронавирус оставляют в больнице или направляют домой, с отрицательными - переводят в ЦРБ Волчихинского района.

На 18 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 3078 человек, в том числе, 320 детей до 17 лет включительно. 141 случай – завозной (2 – из-за рубежа). 2037 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 331 – у больных внебольничной пневмонией, 839 – у заболевших ОРВИ, в 1908 случаях – бессимптомное течение.