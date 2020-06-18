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Вспышка коронавируса произошла ещё в одной алтайской больнице

Новости
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Михайловская ЦРБ в Алтайском крае закрыта в связи со вспышкой коронавируса. Предварительно, диагноз подтвержден у десяти человек. Всех новых пациентов будут направлять в Волчихинскую больницу. Об этом пишет "КП-Барнаул".

Региональный Минздрав подтвердил информацию и в настоящее время готовит официальный комментарий.

15 июня в реанимацию ЦРБ поступил экстренный пациент, оказавшийся инфицированным коронавирусом. В настоящее время сотрудников и пациентов тестируют. Больных с положительными результатами тестов на коронавирус оставляют в больнице или направляют домой, с отрицательными - переводят в ЦРБ Волчихинского района.

На 18 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 3078 человек, в том числе, 320 детей до 17 лет включительно. 141 случай – завозной (2 – из-за рубежа). 2037 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 331 – у больных внебольничной пневмонией, 839 – у заболевших ОРВИ, в 1908 случаях – бессимптомное течение.

Минздрав Алтайского края рассказал, когда планирует открыть роддом, закрытый после обнаружения коронавируса  

Минздрав Алтайского края рассказал, когда планирует открыть роддом, закрытый после обнаружения коронавируса  

Новости

Минздрав Алтайского края рассказал, когда планирует открыть роддом, закрытый после обнаружения коронавируса  

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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