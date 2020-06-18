«Явка» в 52%. В Алтайском крае провели опрос населения по готовности голосовать по Конституции

Новости 18.06.2020 15:40 977

52% жителя Алтайского края, принявших участие в опросе, намерены идти на голосование по Конституции. Из них только 55% планируют проголосовать За. Таковы результаты исследования, проведенного Алтайским центром политического консалтинга. Его итоги «Политсибру» предоставил руководитель центра Константин Лукин.



На вопрос «Собираетесь ли Вы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ?» голоса распределились так:

Да - 52% (780) опрошенных.

Нет - 35% (525).

Не определились - 13 % (195).

Из тех 780 человек, кто планирует пойти на голосование 61%, - это жители сел и 39% - горожане. Самые активные - пенсионеры. Из опрошенных людей, старше 61 года, участки намерены посетить 71,6%. Среди людей возраста 41-60 лет желающих 63,5%. В категории 26-40 лет – 56,5%. И молодых (18-25 лет) - всего 17,2%.

А вот как ответили на вопрос «Как бы вы проголосовали?»:

За поправки - 55%(429) опрошенных.

Против поправок - 40%(312).

Не определились - 5 % (39).

Любопытно, что За поправки активнее всего выступают люди 26-40 лет (59,2%). А против - молодежь (50%).

Константин Лукин напомнил важное правило любого голосования: чтобы ваше мнение услышали (даже если вы против), то нужно приходить на участок и голосовать.

Опрос на тему «Отношение жителей Алтайского края к «плебисциту» по Конституции 1 июля 2020 года» проходил с 11 по 14 июня 2020 года. Было опрошено 1,5 тысячи жителей региона (по телефону, выборка случайная). Среди них 38% мужчин и 62% женщин, 64% - жители городов, 36% - сельских территорий. И по возрасту: почти половина (46%) люди от 26 до 40 лет, четвертая часть (26,7%) - люди в возрасте 41-60 лет, пятая часть - 18-25 лет и старше 61 года среди опрошенных 8%.

Голосование по Конституции состоится 1 июля (с 25 по 30 июня будет досрочное голосование).