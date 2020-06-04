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Новое обращение Путина к россиянам ожидается в конце июня

Новости
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Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам незадолго до основного дня голосования по поправкам в Конституцию, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники.

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня», - сообщил информационному агентству один из источников. Второй инсайдер уточнил, что «среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня - дни, непосредственно предшествующие дате голосования».

Также сообщается, что перед голосованием президент проведёт совещания, касающиеся поддержки граждан и бизнеса, а 22 июня даст интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, в котором тоже затронет тему поправок в Конституцию.

Отметим, что в этом году президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал с обращением к россиянам. В каждом из них анонсировались изменения в социальных выплатах.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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